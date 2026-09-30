Названы самые популярные электромобили в Украине в 2026 году

Как сообщает Укравтопром в январе-августе 2026 года украинский автопарк пополнили 22,2 тысяч электромобилей (BEV). Большинство из них были подержанными – на вторичный рынок пришлось 18,5 тысяч машин, тогда как новых электрокаров зарегистрировали 3,7 тысяч.

Самые популярные модели значительно отличались в зависимости от возраста автомобиля.

Самые популярные новые электромобили

Среди новых электрокаров наибольшим спросом пользовались преимущественно китайские модели. В первую пятерку вошли:

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BYD Sea Lion 06 EV – 534 авто; BYD Leopard 3 - 493; Zeekr 001 - 311; Volkswagen ID.UNYX – 271; Zeekr 7X - 244.

Таким образом, четыре из пяти самых популярных новых электромобилей в этом списке пришлись на китайские бренды BYD и Zeekr.

Какие подержанные электромобили покупали чаще всего

На вторичном рынке лидерами остаются преимущественно модели, уже давно представленные в Украине.

Самыми популярными были:

Tesla Model Y – 2471 авто.; Nissan Leaf - 2429; Tesla Model 3 - 2291; Chevrolet Bolt - 1021; Kia Niro EV - 831.

Больше всего подержанных электромобилей среди этой пятерки пришлось на Tesla Model Y – более 2,4 тысяч автомобилей. В то же время разница между ней и Nissan Leaf составляла всего 42 машины.

За восемь месяцев 2026 года украинский парк пополнили 22,2 тысячи BEV, причем доля подержанных электромобилей составляла более 80% от общего количества.