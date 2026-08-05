Названо найпопулярніші нові автомобілі в Україні у липні 2026 року

У липні 2026 року українці придбали 5754 нових легкових автомобілі, повідомляє Укравтопром. Найбільший попит традиційно мали кросовери, які зайняли більшість позицій у десятці лідерів.

Найпопулярнішим автомобілем місяця став Toyota RAV4 — за липень було реалізовано 357 таких кросоверів. Друге місце посів Renault Duster із результатом 286 автомобілів, а третім став Skoda Kodiaq, який обрали 259 покупців.

До п'ятірки найкращих також увійшли Hyundai Tucson (232 од.) та Volkswagen Touareg (212 од.).

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ТОП-10 найпопулярніших моделей липня 2026 року

Toyota RAV4 — 357 авто; Renault Duster — 286; Skoda Kodiaq — 259; Hyundai Tucson — 232; Volkswagen Touareg — 212; Toyota Land Cruiser Prado — 189; Toyota Yaris Cross — 185; Skoda Octavia — 184; Mazda CX-5 — 157; Suzuki SX4 — 111.

Примітно, що дев'ять із десяти моделей у рейтингу належать до сегмента SUV та кросоверів. Єдиним легковим автомобілем, який потрапив до десятки, стала Skoda Octavia, що посіла восьме місце.

Ще однією особливістю липня стало домінування японських брендів. Одразу три моделі Toyota — RAV4, Land Cruiser Prado та Yaris Cross — увійшли до першої сімки найпопулярніших нових автомобілів місяця, що підтверджує стабільно високий попит українців на моделі японського виробника.