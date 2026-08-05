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Названы самые популярные новые автомобили в Украине в июле 2026 года

Новая Toyota RAV4 заняла первое место, опередив традиционного лидера Renault Duster, который продолжают активно закупать для силовых структур.
Названы самые популярные автомобили 2026 года
Евгений Гудущан
logo5 августа, 13:05
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В июле 2026 года украинцы приобрели 5754 новых легковых автомобиля. Укравтопром. Наибольший спрос традиционно имели кроссоверы, занявшие большинство позиций в десятке лидеров.

Самым популярным автомобилем луны стал Toyota RAV4 – за июль было реализовано 357 таких кроссоверов. Второе место занял Renault Duster с результатом 286 автомобилей, а третьим стал Skoda Kodiaq, избравший 259 покупателей.

В пятерку лучших вошли Hyundai Tucson (232 ед.) и Volkswagen Touareg (212 ед.).

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ТОП-10 самых популярных моделей июля 2026 года

  1. Toyota RAV4 – 357 авто.;
  2. Renault Duster - 286;
  3. Skoda Kodiaq – 259;
  4. Hyundai Tucson - 232;
  5. Volkswagen Touareg – 212;
  6. Toyota Land Cruiser Prado - 189;
  7. Toyota Yaris Cross - 185;
  8. Skoda Octavia - 184;
  9. Mazda CX-5 - 157;
  10. Suzuki SX4 - 111.

Примечательно, что девять из десяти моделей в рейтинге относятся к сегменту SUV и кроссоверам. Единственным легковым автомобилем, попавшим в десятку, стала Skoda Octavia, что заняла восьмое место.

Еще одной особенностью июля стало доминирование японских брендов. Сразу три модели Toyota – RAV4, Land Cruiser Prado и Yaris Cross – вошли в первую семерку самых популярных новых автомобилей луны, что подтверждает стабильно высокий спрос украинцев на модели японского производителя.

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