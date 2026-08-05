Названы самые популярные новые автомобили в Украине в июле 2026 года

В июле 2026 года украинцы приобрели 5754 новых легковых автомобиля. Укравтопром. Наибольший спрос традиционно имели кроссоверы, занявшие большинство позиций в десятке лидеров.

Самым популярным автомобилем луны стал Toyota RAV4 – за июль было реализовано 357 таких кроссоверов. Второе место занял Renault Duster с результатом 286 автомобилей, а третьим стал Skoda Kodiaq, избравший 259 покупателей.

В пятерку лучших вошли Hyundai Tucson (232 ед.) и Volkswagen Touareg (212 ед.).

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ТОП-10 самых популярных моделей июля 2026 года

Toyota RAV4 – 357 авто.; Renault Duster - 286; Skoda Kodiaq – 259; Hyundai Tucson - 232; Volkswagen Touareg – 212; Toyota Land Cruiser Prado - 189; Toyota Yaris Cross - 185; Skoda Octavia - 184; Mazda CX-5 - 157; Suzuki SX4 - 111.

Примечательно, что девять из десяти моделей в рейтинге относятся к сегменту SUV и кроссоверам. Единственным легковым автомобилем, попавшим в десятку, стала Skoda Octavia, что заняла восьмое место.

Еще одной особенностью июля стало доминирование японских брендов. Сразу три модели Toyota – RAV4, Land Cruiser Prado и Yaris Cross – вошли в первую семерку самых популярных новых автомобилей луны, что подтверждает стабильно высокий спрос украинцев на модели японского производителя.