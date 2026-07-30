Названо найпопулярніші нові кросовери в Україні у 2026 році

Кросовери продовжують домінувати на українському авторинку. За підсумками першого півріччя 2026 року на них припало 80% продажів нових легкових автомобілів. Про це повідомляє Укравтопром.

За шість місяців українці придбали 26,6 тис. нових SUV, що на 0,3% більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Які двигуни обирають покупці

Найбільшу частку серед нових кросоверів займають моделі з бензиновими двигунами — 37,8%.

Далі за популярністю розташувалися:

гібриди — 32,9%;

дизельні автомобілі — 20,4%;

електрокросовери — 8,7%;

моделі з ГБО — 0,2%.

Таким чином, понад 60% нових SUV, проданих в Україні, оснащені електрифікованими або традиційними бензиновими силовими установками.

Найпопулярніші нові кросовери

Лідером українського ринку залишається Renault Duster, який суттєво випередив конкурентів.

ТОП-10 нових SUV за підсумками першого півріччя 2026 року:

Renault Duster — 2670 авто; Toyota RAV4 — 1811; Hyundai Tucson — 1302; Toyota Land Cruiser Prado — 1003; Skoda Kodiaq — 943; Mazda CX-5 — 910; Volkswagen Touareg — 854; Nissan Qashqai — 627; Skoda Karoq — 606; Kia Sportage — 552.

Попит на SUV залишається стабільно високим

Попри майже незмінний обсяг продажів порівняно з минулим роком, кросовери впевнено утримують статус найпопулярнішого сегмента українського авторинку. Найбільшим попитом користуються моделі масового сегмента, тоді як до першої десятки також увійшли кілька дорожчих представників класу, зокрема Toyota Land Cruiser Prado та Volkswagen Touareg.