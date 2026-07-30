Названы самые новые кроссоверы в Украине в 2026 году

Кроссоверы продолжают доминировать на украинском авторынке. По итогам первого полугодия 2026 года на них пришлось 80% продаж новых легковых автомобилей. Об этом сообщает Укравтопром.

За шесть месяцев украинцы приобрели 26,6 тыс. новых SUV, что на 0,3% больше, чем за аналогичный период в прошлом году.

Какие двигатели выбирают покупатели

Наибольшую долю среди новых кроссоверов занимают модели с бензиновыми двигателями – 37,8%.

Дальше по популярности расположились:

гибриды - 32,9%;

дизельные автомобили - 20,4%;

электрокросоверы - 8,7%;

модели с ГБО – 0,2%.

Таким образом, более 60% новых SUV, проданных в Украине, оснащены электрифицированными или традиционными силовыми установками.

Самые новые кроссоверы

Лидером украинского рынка остается Renault Duster, существенно опередивший конкурентов.

ТОП-10 новых SUV по итогам первого полугодия 2026 года:

Renault Duster – 2670 авто.; Toyota RAV4 - 1811; Hyundai Tucson - 1302; Toyota Land Cruiser Prado - 1003; Skoda Kodiaq – 943; Mazda CX-5 - 910; Volkswagen Touareg – 854; Nissan Qashqai – 627; Skoda Karoq – 606; Kia Sportage - 552.

Спрос на SUV остается стабильно высоким

Несмотря на неизменный объем продаж по сравнению с прошлым годом, кроссоверы уверенно удерживают статус самого популярного сегмента украинского авторынка. Наибольшим спросом пользуются модели массового сегмента, тогда как в первую десятку также вошли несколько более дорогих представителей класса, в том числе Toyota Land Cruiser Prado и Volkswagen Touareg.