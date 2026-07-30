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Названы самые новые кроссоверы в Украине в 2026 году

Львиная часть продающихся автомобилей на украинском рынке – кроссоверы. Такая популярность вызвана их универсальностью и приспособленностью к плохим дорогам.
Самые новые кроссоверы Украины

Renault Duster

Евгений Гудущан
logo30 июля, 12:30
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Кроссоверы продолжают доминировать на украинском авторынке. По итогам первого полугодия 2026 года на них пришлось 80% продаж новых легковых автомобилей. Об этом сообщает Укравтопром.

За шесть месяцев украинцы приобрели 26,6 тыс. новых SUV, что на 0,3% больше, чем за аналогичный период в прошлом году.

Какие двигатели выбирают покупатели

Наибольшую долю среди новых кроссоверов занимают модели с бензиновыми двигателями – 37,8%.

Дальше по популярности расположились:

  • гибриды - 32,9%;
  • дизельные автомобили - 20,4%;
  • электрокросоверы - 8,7%;
  • модели с ГБО – 0,2%.

Таким образом, более 60% новых SUV, проданных в Украине, оснащены электрифицированными или традиционными силовыми установками.

Самые новые кроссоверы

Лидером украинского рынка остается Renault Duster, существенно опередивший конкурентов.

ТОП-10 новых SUV по итогам первого полугодия 2026 года:

  1. Renault Duster – 2670 авто.;
  2. Toyota RAV4 - 1811;
  3. Hyundai Tucson - 1302;
  4. Toyota Land Cruiser Prado - 1003;
  5. Skoda Kodiaq – 943;
  6. Mazda CX-5 - 910;
  7. Volkswagen Touareg – 854;
  8. Nissan Qashqai – 627;
  9. Skoda Karoq – 606;
  10. Kia Sportage - 552.

Спрос на SUV остается стабильно высоким

Несмотря на неизменный объем продаж по сравнению с прошлым годом, кроссоверы уверенно удерживают статус самого популярного сегмента украинского авторынка. Наибольшим спросом пользуются модели массового сегмента, тогда как в первую десятку также вошли несколько более дорогих представителей класса, в том числе Toyota Land Cruiser Prado и Volkswagen Touareg.

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