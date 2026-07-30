Названы самые новые кроссоверы в Украине в 2026 году

Renault Duster
Кроссоверы продолжают доминировать на украинском авторынке. По итогам первого полугодия 2026 года на них пришлось 80% продаж новых легковых автомобилей. Об этом сообщает Укравтопром.
За шесть месяцев украинцы приобрели 26,6 тыс. новых SUV, что на 0,3% больше, чем за аналогичный период в прошлом году.
Какие двигатели выбирают покупатели
Наибольшую долю среди новых кроссоверов занимают модели с бензиновыми двигателями – 37,8%.
Дальше по популярности расположились:
- гибриды - 32,9%;
- дизельные автомобили - 20,4%;
- электрокросоверы - 8,7%;
- модели с ГБО – 0,2%.
Таким образом, более 60% новых SUV, проданных в Украине, оснащены электрифицированными или традиционными силовыми установками.
Самые новые кроссоверы
Лидером украинского рынка остается Renault Duster, существенно опередивший конкурентов.
ТОП-10 новых SUV по итогам первого полугодия 2026 года:
- Renault Duster – 2670 авто.;
- Toyota RAV4 - 1811;
- Hyundai Tucson - 1302;
- Toyota Land Cruiser Prado - 1003;
- Skoda Kodiaq – 943;
- Mazda CX-5 - 910;
- Volkswagen Touareg – 854;
- Nissan Qashqai – 627;
- Skoda Karoq – 606;
- Kia Sportage - 552.
Спрос на SUV остается стабильно высоким
Несмотря на неизменный объем продаж по сравнению с прошлым годом, кроссоверы уверенно удерживают статус самого популярного сегмента украинского авторынка. Наибольшим спросом пользуются модели массового сегмента, тогда как в первую десятку также вошли несколько более дорогих представителей класса, в том числе Toyota Land Cruiser Prado и Volkswagen Touareg.