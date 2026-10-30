Названо ТОП-10 нових автомобілів 2026 року

Як повідомляє аналітичне агентство Focus2move, світовий ринок нових легковиків продовжує демонструвати негативну динаміку. З січня по вересень поточного року дилери по всьому світу реалізували 62 743 875 машин, що свідчить про помітне охолодження попиту порівняно з аналогічним періодом минулого року.

На тлі загального просідання ринку справжнім феноменом виглядає електромобіль Tesla Model Y. Продажі цього американського кросовера підскочили одразу на 8,3%, що дозволило йому закріпити за собою статус абсолютного світового бестселера.

Хто ще потрапив до десятки лідерів

Другу сходинку рейтингу традиційно утримує японський хіт Toyota Corolla, хоча її продажі й просіли на 3,5%. Замикає трійку лідерів улюбленець американських водіїв – пікап Ford F-series, який втратив 4,9% покупців.

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

Найбільшим розчаруванням року поки що виглядає кросовер Toyota Rav4. Ця модель, яка роками трималася в топі, раптово обвалилася в продажах аж на 22,2%, опинившись лише на четвертому місці.

П'яту та шосту позиції зайняли Honda CR-V та Chevrolet Silverado з мінімальним падінням на 0,9% та 3,7% відповідно. А от Toyota Camry, яка розташувалася на сьомому місці, навпаки, змогла наростити продажі на 1,6%, довівши, що класичні седани ще зарано списувати з рахунків.

Замикають світову десятку популярні кросовери, які показали невеликий, але стабільний плюс. Корейські Hyundai Tucson та Kia Sportage додали 0,1% та 0,9%, а німецький Volkswagen Tiguan зафіксував зростання на 2,0%, посівши почесне десяте місце.