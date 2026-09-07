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Volkswagen Golf очолив рейтинг вживаних авто України

У серпні український автопарк поповнили 20,7 тисячі вживаних легкових автомобілів, ввезених з-за кордону. Це на 9% менше, ніж за аналогічний місяць минулого року.
Volkswagen Golf знову очолив рейтинг вживаних авто

Volkswagen Golf

Євген Гудущан
logo7 вересня, 11:30
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За даними Укравтопрому, найбільшу частку імпортованого секонд-хенду традиційно сформували бензинові автомобілі — 52%. Рік тому їхня частка становила 48%. Електромобілі продовжують втрачати позиції.

Які авто найчастіше ввозили

Електромобілі за рік помітно втратили позиції — їхня частка скоротилася з 26% до 17%.

Ще 17% припало на дизельні автомобілі — їхня частка залишилася незмінною.

Пальне
Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на 

Водночас суттєво зріс сегмент гібридів: з 6% у серпні 2025 року до 11% цього року.

Автомобілі з ГБО, як і торік, охопили близько 3% імпорту.

Середній вік автомобілів, які у серпні отримали українські номери, становив 8,7 року.

ТОП-10 найпопулярніших вживаних авто

Лідером серпневого рейтингу став Volkswagen Golf — українці ввезли 875 таких автомобілів.

До десятки найпопулярніших моделей також увійшли:

  1. Volkswagen Golf — 875 авто
  2. Volkswagen Tiguan — 775
  3. Nissan Rogue — 707
  4. Audi Q5 — 695
  5. Skoda Octavia — 633
  6. Renault Megane — 532
  7. Tesla Model Y — 494
  8. Tesla Model 3 — 480
  9. Nissan Leaf — 454
  10. Ford Escape — 408

Попри скорочення загального обсягу імпорту, структура попиту змінилася: українці стали частіше обирати бензинові та гібридні автомобілі, тоді як частка електромобілів за рік суттєво зменшилася.

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