Volkswagen Golf очолив рейтинг вживаних авто України

Volkswagen Golf
За даними Укравтопрому, найбільшу частку імпортованого секонд-хенду традиційно сформували бензинові автомобілі — 52%. Рік тому їхня частка становила 48%. Електромобілі продовжують втрачати позиції.
Які авто найчастіше ввозили
Електромобілі за рік помітно втратили позиції — їхня частка скоротилася з 26% до 17%.
Ще 17% припало на дизельні автомобілі — їхня частка залишилася незмінною.
Водночас суттєво зріс сегмент гібридів: з 6% у серпні 2025 року до 11% цього року.
Автомобілі з ГБО, як і торік, охопили близько 3% імпорту.
Середній вік автомобілів, які у серпні отримали українські номери, становив 8,7 року.
ТОП-10 найпопулярніших вживаних авто
Лідером серпневого рейтингу став Volkswagen Golf — українці ввезли 875 таких автомобілів.
До десятки найпопулярніших моделей також увійшли:
- Volkswagen Golf — 875 авто
- Volkswagen Tiguan — 775
- Nissan Rogue — 707
- Audi Q5 — 695
- Skoda Octavia — 633
- Renault Megane — 532
- Tesla Model Y — 494
- Tesla Model 3 — 480
- Nissan Leaf — 454
- Ford Escape — 408
Попри скорочення загального обсягу імпорту, структура попиту змінилася: українці стали частіше обирати бензинові та гібридні автомобілі, тоді як частка електромобілів за рік суттєво зменшилася.