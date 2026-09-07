Volkswagen Golf очолив рейтинг вживаних авто України

За даними Укравтопрому, найбільшу частку імпортованого секонд-хенду традиційно сформували бензинові автомобілі — 52%. Рік тому їхня частка становила 48%. Електромобілі продовжують втрачати позиції.

Які авто найчастіше ввозили

Електромобілі за рік помітно втратили позиції — їхня частка скоротилася з 26% до 17%.

Ще 17% припало на дизельні автомобілі — їхня частка залишилася незмінною.

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

Водночас суттєво зріс сегмент гібридів: з 6% у серпні 2025 року до 11% цього року.

Автомобілі з ГБО, як і торік, охопили близько 3% імпорту.

Середній вік автомобілів, які у серпні отримали українські номери, становив 8,7 року.

ТОП-10 найпопулярніших вживаних авто

Лідером серпневого рейтингу став Volkswagen Golf — українці ввезли 875 таких автомобілів.

До десятки найпопулярніших моделей також увійшли:

Volkswagen Golf — 875 авто Volkswagen Tiguan — 775 Nissan Rogue — 707 Audi Q5 — 695 Skoda Octavia — 633 Renault Megane — 532 Tesla Model Y — 494 Tesla Model 3 — 480 Nissan Leaf — 454 Ford Escape — 408

Попри скорочення загального обсягу імпорту, структура попиту змінилася: українці стали частіше обирати бензинові та гібридні автомобілі, тоді як частка електромобілів за рік суттєво зменшилася.