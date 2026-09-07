Volkswagen Golf возглавил рейтинг подержанных авто Украины

Volkswagen Golf
По данным Укравтопром, наибольшую долю импортированного секонд-хенда традиционно сформировали бензиновые автомобили – 52%. Год назад их доля составила 48%. Электромобили продолжают терять позиции.
Какие авто чаще всего ввозили
Электромобили за год заметно лишились позиции – их доля сократилась с 26% до 17%.
Еще 17% пришлось на дизельные автомобили – их доля осталась неизменной.
В то же время, существенно вырос сегмент гибридов: с 6% в августе 2025 года до 11% в этом году.
Автомобили из ГБО, как и в прошлом году, охватили около 3% импорта.
Средний возраст автомобилей, получивших в августе украинские номера, составил 8,7 года.
ТОП-10 самых популярных подержанных авто
Лидером августовского рейтинга стал Volkswagen Golf - украинцы ввезли 875 таких автомобилей.
В десятку самых популярных моделей также вошли:
- Volkswagen Golf – 875 авто.
- Volkswagen Tiguan – 775
- Nissan Rogue - 707
- Audi Q5 - 695
- Skoda Octavia – 633
- Renault Megane - 532
- Tesla Model Y - 494
- Tesla Model 3 - 480
- Nissan Leaf - 454
- Ford Escape - 408
Несмотря на сокращение общего объема импорта, структура спроса изменилась: украинцы стали чаще выбирать бензиновые и гибридные автомобили, в то время как доля электромобилей за год существенно уменьшилось.