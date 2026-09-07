Volkswagen Golf возглавил рейтинг подержанных авто Украины

По данным Укравтопром, наибольшую долю импортированного секонд-хенда традиционно сформировали бензиновые автомобили – 52%. Год назад их доля составила 48%. Электромобили продолжают терять позиции.

Какие авто чаще всего ввозили

Электромобили за год заметно лишились позиции – их доля сократилась с 26% до 17%.

Еще 17% пришлось на дизельные автомобили – их доля осталась неизменной.

Топливо Средние цены в сети АЗС «Amic Energy» по состоянию на

В то же время, существенно вырос сегмент гибридов: с 6% в августе 2025 года до 11% в этом году.

Автомобили из ГБО, как и в прошлом году, охватили около 3% импорта.

Средний возраст автомобилей, получивших в августе украинские номера, составил 8,7 года.

ТОП-10 самых популярных подержанных авто

Лидером августовского рейтинга стал Volkswagen Golf - украинцы ввезли 875 таких автомобилей.

В десятку самых популярных моделей также вошли:

Volkswagen Golf – 875 авто. Volkswagen Tiguan – 775 Nissan Rogue - 707 Audi Q5 - 695 Skoda Octavia – 633 Renault Megane - 532 Tesla Model Y - 494 Tesla Model 3 - 480 Nissan Leaf - 454 Ford Escape - 408

Несмотря на сокращение общего объема импорта, структура спроса изменилась: украинцы стали чаще выбирать бензиновые и гибридные автомобили, в то время как доля электромобилей за год существенно уменьшилось.