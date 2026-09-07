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Volkswagen Golf возглавил рейтинг подержанных авто Украины

В августе украинский автопарк пополнили 20,7 тысячи подержанных легковых автомобилей, ввезенных из-за границы. Это на 9% меньше, чем за аналогичный месяц в прошлом году.
Volkswagen Golf снова возглавил рейтинг подержанных авто

Volkswagen Golf

Евгений Гудущан
logo7 сентября, 11:30
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По данным Укравтопром, наибольшую долю импортированного секонд-хенда традиционно сформировали бензиновые автомобили – 52%. Год назад их доля составила 48%. Электромобили продолжают терять позиции.

Какие авто чаще всего ввозили

Электромобили за год заметно лишились позиции – их доля сократилась с 26% до 17%.

Еще 17% пришлось на дизельные автомобили – их доля осталась неизменной.

Топливо
Средние цены в сети АЗС «Amic Energy» по состоянию на 

В то же время, существенно вырос сегмент гибридов: с 6% в августе 2025 года до 11% в этом году.

Автомобили из ГБО, как и в прошлом году, охватили около 3% импорта.

Средний возраст автомобилей, получивших в августе украинские номера, составил 8,7 года.

ТОП-10 самых популярных подержанных авто

Лидером августовского рейтинга стал Volkswagen Golf - украинцы ввезли 875 таких автомобилей.

В десятку самых популярных моделей также вошли:

  1. Volkswagen Golf – 875 авто.
  2. Volkswagen Tiguan – 775
  3. Nissan Rogue - 707
  4. Audi Q5 - 695
  5. Skoda Octavia – 633
  6. Renault Megane - 532
  7. Tesla Model Y - 494
  8. Tesla Model 3 - 480
  9. Nissan Leaf - 454
  10. Ford Escape - 408

Несмотря на сокращение общего объема импорта, структура спроса изменилась: украинцы стали чаще выбирать бензиновые и гибридные автомобили, в то время как доля электромобилей за год существенно уменьшилось.

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