Volkswagen готовит новый Tiguan R: кроссовер получит агрегаты от Golf R

Несмотря на спортивный статус, будущий Tiguan R внешне почти не отличается от исполнения R-Line. Основными признаками "заряженной" модели стали четыре патрубка выхлопной системы, увеличенные тормоза, спортивные колеса и уменьшенный дорожный просвет.

Также можно заметить несколько измененный передний бампер с большими воздухозаборниками для улучшения охлаждения силового агрегата. В то же время Volkswagen снова делает ставку на сдержанный дизайн без агрессивных аэродинамических элементов.

Техника от Golf R

Новый Tiguan R построен на платформе MQB Evo и будет использовать адаптивную подвеску Dynamic Chassis Control (DCC). Ожидается, что кроссовер получит хорошо известный 2,0-литровый бензиновый турбомотор EA888, уже используемый на Golf R.

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На американском рынке этот двигатель развивает 328 лошадиных сил и 400 Нм крутящего момента. В то же время Volkswagen уже подтвердил, что этот силовой агрегат может отвечать экологическим требованиям. Euro 7 после минимальных доработок.

Новая система полного привода

Одной из основных технических особенностей нового Tiguan R станет система полного привода R-Performance Torque Vectoring, которая придет на смену традиционной муфте Haldex. Она позволяет активно распределять крутящий момент между задними колесами, что должно улучшить управляемость автомобиля при прохождении поворотов. Максимум до 50% тяги по-прежнему может передаваться на заднюю ось, однако новая схема обеспечивает более точное распределение момента между колесами.

Двигатель получил ряд доработок

Отмечается, что последняя версия двигателя EA888 Evo5 получила ряд конструктивных изменений для повышения эффективности и надежности. Среди них:

азотированный коленчатый вал;

усиленные поршни и шатуны;

пониженная степень сжатия;

модернизированные форсунки высокого давления;

обновленная система терморегулирования;

новая турбина с переменной геометрией.

Именно этот двигатель уже используется на Tiguan SEL R-Line Turbo для американского рынка, однако его мощность составляет 268 л.с. и 350 Нм. В версии Tiguan R ожидается гораздо более высокая отдача.

Когда дебютирует Volkswagen Tiguan R