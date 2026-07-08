Volkswagen Tiguan стал самым популярным свежепривезенным автомобилем в июне

По данным Института исследований авторынка, в июне 2026 года в Украине впервые зарегистрировали 21 378 подержанных легковых автомобилей, ввезенных из-за рубежа. Это почти точное повторение майского результата: снижение составило всего 0,3%. В то же время по сравнению с июнем прошлого года импорт вырос на 3,9%.

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Рынок стабилен, но вкусы изменились

Количество свежепривезенных автомобилей почти не меняется уже несколько месяцев. Это означает, что сегмент вошел в стабильную фазу: покупатели не отказываются от импорта, но и не создают нового ажиотажа.

Самые интересные изменения происходят не в общем объеме, а в том, какие именно автомобили везут украинцы.

Раньше верхушку рейтинга стабильно занимали хэтчбеки, универсалы и дизельные модели европейского C-класса. Теперь покупатели все чаще выбирают среднеразмерные кроссоверы, причем значительная часть таких авто поступает из США.

Бензиновые автомобили составили более половины импорта

В июне бензиновые автомобили составили 55% всего ввозимого подержанного импорта. Это абсолютное доминирование среди всех типов силовых установок.

Дизельные автомобили заняли 20,1% рынка. На долю электромобилей пришлось 12,4%, гибридов – 9,3%, а автомобилей с ГБО – 3,2%.

Таким образом, бензиновых автомобилей было ввезено больше, чем дизельных, электрических и гибридных вместе взятых.

Такой результат объясняется не только широким выбором бензиновых автомобилей на европейских и американских аукционах. На поведение покупателей повлияла и весенняя топливная паника, когда дизельное топливо стоило около 90 грн за литр.

Даже после июньского снижения цен до примерно 77 грн/л дизельный импорт не вернул прежнюю популярность. Покупатели уже успели переориентироваться на бензиновые модели, которые проще в выборе, зачастую дешевле в ремонте и представлены более широким ассортиментом на рынке.

Дизель остается актуальным для больших пробегов

Доля дизеля на уровне 20,1% означает, что этот тип автомобилей не исчез с рынка. Его по-прежнему активно покупают те, кто много ездит по трассе, ищет универсал, кроссовер или коммерчески ориентированную модель с низким расходом.

Однако дизель уже не является автоматическим выбором для каждого покупателя подержанного автомобиля из Европы.

К цене топлива добавляются риски дорогостоящего ремонта топливной системы, сажевого фильтра, турбины и системы очистки выхлопных газов. Поэтому покупатели все чаще соглашаются на немного более высокий расход бензина в обмен на более простую эксплуатацию.

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Электромобили и гибриды заняли более пятой части

Совокупная доля электромобилей и гибридов в июньском импорте составила 21,7%. То есть более чем каждый пятый свежепривезенный автомобиль имел полностью или частично электрифицированную силовую установку.

Электромобили заняли 12,4% рынка. Импортеры и частные покупатели все чаще обращают внимание не на самые дешевые модели, а на машины с батареями от 50–60 кВт·ч.

Такой запас энергии позволяет использовать автомобили не только в городе, но и на междугородних маршрутах. При этом покупатели учитывают состояние батареи, скорость зарядки и доступность сервиса.

Гибриды с долей 9,3% остаются компромиссом для тех, кто хочет сократить расход топлива, но не готов полностью зависеть от зарядной инфраструктуры.

Volkswagen и Audi возглавили рейтинг брендов

Среди производителей первые места уверенно заняли немецкие марки.

В июне украинцы ввезли 2930 автомобилей Volkswagen. Audi заняла второе место с результатом 2128 машин.

Далее расположились Nissan с 1711 автомобилями и BMW с 1644 единицами.

Volkswagen традиционно силен благодаря большому выбору моделей на европейском вторичном рынке. Это Golf, Passat, Tiguan, Touran и другие хорошо знакомые украинцам машины.

Audi и BMW активно поступают не только из Европы, но и со страховых аукционов США. Для покупателя это возможность приобрести премиальную модель дешевле, но часто после ремонта или восстановления.

Кроссоверы вытеснили хэтчбеки с вершины

Главное изменение июня произошло в модельном рейтинге. Первое место среди свежепривезенных автомобилей занял Volkswagen Tiguan – 861 автомобиль.

Вторым стал Audi Q5 с результатом 671 автомобиль.

Это показательный результат. Обе модели – среднеразмерные кроссоверы, которые сочетают в себе удобный салон, достаточный клиренс, универсальность и большой выбор предложений на зарубежных рынках.

Tiguan привлекает покупателей знакомой техникой, широкой сервисной базой и относительно доступной ценой.

Audi Q5 предлагает премиальный салон, более мощные двигатели и полный привод, но на вторичном рынке может стоить столько же, сколько новый массовый кроссовер.

Еще несколько лет назад лидерство в импорте чаще занимали Volkswagen Golf, Skoda Octavia или Renault Megane. Теперь покупатели готовы платить больше за кроссоверный кузов.

Почему украинцы выбирают SUV

Популярность кроссоверов объясняется не модой как таковой. Для украинских условий это зачастую практичный выбор.

Более высокий клиренс помогает на плохих дорогах, во дворах и зимой. Просторный салон и багажник делают автомобиль более удобным для семейных поездок. Более высокая посадка нравится многим водителям, а полный привод добавляет уверенности.

Кроме того, на американских аукционах кроссоверов очень много. Они хорошо представлены в страховых продажах, поэтому импортеры могут находить привлекательные варианты даже с учетом ремонта и доставки.

Именно сочетание спроса в Украине и большого предложения за рубежом вывело Tiguan и Q5 на первые места.

Tesla Model Y лидирует в сегменте электромобилей

Самым популярным электромобилем в рейтинге стала Tesla Model Y. В июне в Украине зарегистрировали 370 таких машин, и модель заняла девятое место в общем топе.

Для электромобиля это отличный результат.

Model Y привлекает большим запасом хода, практичным кузовом, вместительным салоном и относительно широким предложением на американском рынке.

Фактически Tesla Model Y стала для сегмента электромобилей тем, чем Tiguan является для бензинового сегмента: универсальным кроссовером, подходящим для города, семьи и дальних поездок.

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Импорт премиальных автомобилей не сбавляет обороты

В верхнем ценовом сегменте также нет признаков застоя.

В июне первую украинскую регистрацию прошли 89 автомобилей Porsche. Чаще всего речь идет о Cayenne, Macan и Taycan.

Для части покупателей свежепривезенный Porsche остается альтернативой новому автомобилю из официального салона. Машина возрастом в несколько лет уже потеряла значительную часть стартовой стоимости, но по-прежнему обладает современным дизайном, оснащением и статусом.

Помимо Porsche, в Украину ввезли 12 Maserati, три Bentley, два Lamborghini, а также по одному Rolls-Royce и Aston Martin.

В общем объеме это единичные автомобили, но они показывают, что спрос на эксклюзивную технику сохраняется даже в сложных экономических условиях.

Что это означает для рынка