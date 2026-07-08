Volkswagen Tiguan став найпопулярнішим свіжопригнаним авто у червні

За даними Інституту досліджень авторинку, у червні 2026 року в Україні вперше зареєстрували 21 378 вживаних легкових автомобілів, ввезених з-за кордону. Це майже точне повторення травневого результату: зниження становило лише 0,3%. Водночас порівняно з червнем минулого року імпорт зріс на 3,9%.

Також цікаво чому бензинові авто знову стали популярними

Ринок стабільний, але смаки змінилися

Кількість свіжопригнаних авто майже не змінюється вже кілька місяців. Це означає, що сегмент увійшов у стабільну фазу: покупці не відмовляються від імпорту, але й не формують нового ажіотажу.

Найцікавіші зміни відбуваються не в загальному обсязі, а в тому, які саме автомобілі везуть українці.

Раніше верхівку рейтингу стабільно займали хетчбеки, універсали та дизельні моделі європейського C-класу. Тепер покупці дедалі частіше обирають середньорозмірні кросовери, причому значна частина таких авто надходить зі США.

Бензин забрав понад половину імпорту

У червні бензинові автомобілі сформували 55% усього вживаного імпорту. Це абсолютне домінування серед усіх типів силових установок.

Дизельні машини зайняли 20,1% ринку. Електромобілі отримали частку 12,4%, гібриди — 9,3%, а авто з ГБО — 3,2%.

Отже, бензинових машин ввезли більше, ніж дизельних, електричних і гібридних разом узятих.

Такий результат пояснюється не лише широким вибором бензинових авто на європейських і американських аукціонах. На поведінку покупців вплинула й весняна паливна паніка, коли дизельне пальне коштувало близько 90 грн за літр.

Навіть після червневого зниження цін до приблизно 77 грн/л дизельний імпорт не повернув колишньої популярності. Покупці вже встигли переорієнтуватися на бензинові моделі, які простіші у виборі, часто дешевші в ремонті та мають ширшу пропозицію на ринку.

Дизель залишається для великих пробігів

Частка дизеля на рівні 20,1% означає, що цей тип авто не зник із ринку. Його й надалі активно купують ті, хто багато їздить трасою, шукає універсал, кросовер або комерційно орієнтовану модель із низькою витратою.

Однак дизель уже не є автоматичним вибором для кожного покупця вживаного авто з Європи.

До ціни пального додаються ризики дорогого ремонту паливної апаратури, сажового фільтра, турбіни та системи очищення вихлопу. Тому покупці дедалі частіше погоджуються на трохи вищу витрату бензину в обмін на простішу експлуатацію.

До речі автогаз знову вигідніший за бензин і дизель

Електромобілі та гібриди зайняли понад п’яту частину

Сукупна частка електромобілів і гібридів у червневому імпорті становила 21,7%. Тобто понад кожен п’ятий свіжопригнаний автомобіль мав повністю або частково електрифіковану силову установку.

Електромобілі отримали 12,4% ринку. Імпортери та приватні покупці дедалі частіше звертають увагу не на найдешевші моделі, а на машини з батареями від 50–60 кВт·год.

Такий запас енергії дозволяє використовувати авто не лише в місті, а й на міжміських маршрутах. Водночас покупці враховують стан батареї, швидкість зарядки й доступність сервісу.

Гібриди з часткою 9,3% залишаються компромісом для тих, хто хоче зменшити витрати пального, але не готовий повністю залежати від зарядної інфраструктури.

Volkswagen і Audi очолили рейтинг брендів

Серед виробників перші місця впевнено зайняли німецькі марки.

У червні українці ввезли 2930 автомобілів Volkswagen. Audi посіла друге місце з результатом 2128 машин.

Далі розташувалися Nissan із 1711 автомобілями та BMW із 1644 одиницями.

Volkswagen традиційно сильний завдяки великому вибору моделей на європейському вторинному ринку. Це Golf, Passat, Tiguan, Touran та інші добре знайомі українцям машини.

Audi та BMW активно надходять не лише з Європи, а й зі страхових аукціонів США. Для покупця це можливість отримати преміальну модель дешевше, але часто після ремонту або відновлення.

Кросовери витіснили хетчбеки з вершини

Головна зміна червня відбулася в модельному рейтингу. Перше місце серед свіжопригнаних авто посів Volkswagen Tiguan — 861 автомобіль.

Другим став Audi Q5 із результатом 671 машина.

Це показовий результат. Обидві моделі — середньорозмірні кросовери, які поєднують зручний салон, достатній кліренс, універсальність і великий вибір пропозицій на зовнішніх ринках.

Tiguan приваблює покупців знайомою технікою, широкою сервісною базою та відносно доступною ціною.

Audi Q5 дає преміальний салон, потужніші двигуни й повний привід, але на вторинному ринку може коштувати на рівні нового масового кросовера.

Ще кілька років тому верхівку імпорту частіше займали Volkswagen Golf, Skoda Octavia або Renault Megane. Тепер покупці готові платити більше за кросоверний кузов.

Чому українці обирають SUV

Популярність кросоверів пояснюється не модою як такою. Для українських умов це часто практичний вибір.

Вищий кліренс допомагає на поганих дорогах, у дворах і взимку. Просторий салон і багажник роблять авто зручнішим для сімейних поїздок. Вища посадка подобається багатьом водіям, а повний привід додає впевненості.

Крім того, на американських аукціонах кросоверів дуже багато. Вони добре представлені у страхових продажах, тому імпортери можуть знаходити привабливі варіанти навіть з урахуванням ремонту й доставки.

Саме поєднання попиту в Україні та великої пропозиції за кордоном вивело Tiguan і Q5 на перші місця.

Tesla Model Y тримає електричний сегмент

Найпопулярнішим електромобілем у рейтингу стала Tesla Model Y. У червні в Україні зареєстрували 370 таких машин, і модель посіла дев’яте місце в загальному топі.

Для електромобіля це сильний результат.

Model Y приваблює великим запасом ходу, практичним кузовом, містким салоном і відносно широкою пропозицією на американському ринку.

Фактично Tesla Model Y стала для електричного сегмента тим, чим Tiguan є для бензинового: універсальним кросовером, який підходить для міста, сім’ї та далеких поїздок.

До речі Model Y стала найпопулярнішим авто у світі

Преміальний імпорт не сповільнюється

У верхньому ціновому сегменті також немає ознак застою.

У червні першу українську реєстрацію отримали 89 автомобілів Porsche. Найчастіше йдеться про Cayenne, Macan і Taycan.

Для частини покупців свіжопригнаний Porsche залишається альтернативою новому авто з офіційного салону. Машина віком у кілька років уже втратила значну частину стартової вартості, але все ще має сучасний дизайн, оснащення й статус.

Окрім Porsche, в Україну ввезли 12 Maserati, три Bentley, два Lamborghini, а також по одному Rolls-Royce та Aston Martin.

У загальному обсязі це одиничні автомобілі, але вони показують, що попит на ексклюзивну техніку залишається навіть у складних економічних умовах.

Що це означає для ринку