Volkswagen готує новий Tiguan R: кросовер отримає агрегати від Golf R

Попри спортивний статус, майбутній Tiguan R зовні майже не відрізняється від виконання R-Line. Основними ознаками "зарядженої" моделі стали чотири патрубки вихлопної системи, збільшені гальма, спортивні колеса та зменшений дорожній просвіт.

Також можна помітити дещо змінений передній бампер із більшими повітрозабірниками для покращення охолодження силового агрегату. Водночас Volkswagen знову робить ставку на стриманий дизайн без агресивних аеродинамічних елементів.

Техніка від Golf R

Новий Tiguan R побудований на платформі MQB Evo та використовуватиме адаптивну підвіску Dynamic Chassis Control (DCC). Очікується, що кросовер отримає добре відомий 2,0-літровий бензиновий турбомотор EA888, який вже використовується на Golf R.

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

На американському ринку цей двигун розвиває 328 кінських сил та 400 Нм крутного моменту. Водночас Volkswagen уже підтвердив, що цей силовий агрегат може відповідати екологічним вимогам Euro 7 після мінімальних доопрацювань.

Нова система повного приводу

Однією з головних технічних особливостей нового Tiguan R стане система повного приводу R-Performance Torque Vectoring, яка прийде на зміну традиційній муфті Haldex. Вона дозволяє активно розподіляти крутний момент між задніми колесами, що має покращити керованість автомобіля під час проходження поворотів. Максимум до 50% тяги, як і раніше, може передаватися на задню вісь, однак нова схема забезпечує більш точний розподіл моменту між колесами.

Двигун отримав низку доопрацювань

Зазначається, що остання версія двигуна EA888 Evo5 отримала низку конструктивних змін для підвищення ефективності та надійності. Серед них:

азотований колінчастий вал;

посилені поршні та шатуни;

знижений ступінь стиснення;

модернізовані форсунки високого тиску;

оновлена система терморегулювання;

нова турбіна зі змінною геометрією.

Саме цей двигун вже використовується на Tiguan SEL R-Line Turbo для американського ринку, однак там його потужність становить 268 к.с. та 350 Нм. У версії Tiguan R очікується значно вища віддача.

Коли дебютує Volkswagen Tiguan R