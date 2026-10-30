Названы ТОП-10 новых автомобилей 2026 года

Как сообщает аналитическое агентство Focus2move, мировой рынок новых легковушек продолжает демонстрировать негативную динамику. С января по сентябрь текущего года дилеры по всему миру реализовали 62743875 машин, что свидетельствует о заметном охлаждении спроса по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

На фоне всеобщего проседания рынка настоящим феноменом выглядит электромобиль Tesla Model Y. Продажи этого американского кроссовера подскочили сразу на 8,3%, что позволило ему закрепить за собой статус абсолютного мирового бестселлера.

Кто еще попал в десятку лидеров

Вторую строчку рейтинга традиционно удерживает японский хит Toyota Corolla, хотя ее продажи и просели на 3,5%. Замыкает тройку лидеров любимец американских водителей– пикап Ford F-series, который в тратил 4,9% покупателей.

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Самым разочарованием года пока выглядит кроссовер Toyota Rav4. Эта модель, которая годами держалась в топе, внезапно обвалилась в продажах на 22,2%, оказавшись только на четвертом месте.

Пятую и шестую позицию заняли Honda CR-V и Chevrolet Silverado с минимальным падением на 0,9% и 3,7% соответственно. А вот Toyota Camry, расположившаяся на седьмом месте, напротив, смогла нарастить продажи на 1,6%, доказав, что классические седаны еще рано списывать со счетов.

Замыкают мировую десятку популярные кроссоверы, показавшие небольшой, но стабильный плюс. Корейские Hyundai Tucson и Kia Sportage прибавили 0,1% и 0,9%, а немецкий Volkswagen Tiguan зафиксировал рост на 2,0%, заняв почетное десятое место.