Третина перевізників ризикує отримати штрафи через нові правила ЄС

Точної статистики не приведено, але десь орієнтовно кожен третій автомобіль LCV ще не пройшов переобладнання. За даними компанії Kienzle Automotive, близько третини автопарків досі не завершили встановлення тахографів. Частина компаній лише записалася до сервісу, інші перебувають у процесі модернізації, а 15,6% взагалі не розпочали підготовку.

Експерти наголошують, що відчуття готовності не замінює фактичного виконання вимог. Якщо транспортний засіб не обладнаний відповідно до правил, він уже порушує закон. Саме про таку проблему написали після попереднього дослідження теми експерти eurotransport.de.

Нові обов'язки для перевізників

Встановлення тахографа – лише частина змін. Перевізники також повинні вести облік режимів праці та відпочинку водіїв, регулярно зчитувати й архівувати дані, оформити картки водія та компанії, а також навчити персонал працювати з новим обладнанням.

При цьому для окремих видів перевезень можуть діяти винятки, передбачені законодавством ЄС.

Штрафи – до 4500 євро

Перехідного періоду після 1 липня не передбачено. Під час перевірок відсутність тахографа може коштувати компанії від 1500 до 4500 євро залежно від країни. У конвертації на сьогодні це приблизно від 76 568 до 229 704 гривень.

У деяких випадках органи контролю мають право тимчасово заборонити подальший рух автомобіля до усунення порушення.

Найбільша проблема – витрати

Головною перепоною для переходу перевізники називають вартість переобладнання. Про це заявили 62,5% учасників опитування Kienzle Automotive.

Додаткових витрат потребують не лише самі тахографи, а й встановлення, картки водія, навчання персоналу та зміна внутрішніх процедур.

Експерти радять компаніям не відкладати модернізацію. Після завершення дедлайну навіть один не переобладнаний фургон може призвести до штрафів, затримки перевезення та простою автомобіля.