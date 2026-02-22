Ніби для Нової Пошти: дизайнер показав перспективну фуру від КрАЗ

Український дизайнер Роман Прядко, відомий своїми візіями сучасних версій класичних авто, представив концепт магістрального тягача KRAZ Semi Truck.

Це не офіційна розробка заводу, а дизайнерський проєкт, який показує, яким міг би бути новий КрАЗ у 2026 році, стверджують у Авто24.

Новий КрАЗ у стилі Tesla і Volvo

На рендерах тягач виглядає максимально сучасно. Кабіна отримала обтічну форму без традиційної вертикальної «стіни», характерної для старих моделей АвтоКрАЗ.

Передня частина нагадує суміш американського тягача і футуристичних електровантажівок. Великі LED-блоки, масивна решітка з написом KRAZ та гладкі поверхні створюють враження, що це вже електрична модель.

Особливо привертає увагу панорамне лобове скло і мінімалістична передня частина без зайвих елементів.

Центральна посадка водія

Одна з найбільш незвичних ідей — центральне розташування водія. Це рішення відсилає до концепції Tesla Semi, де кермування також здійснюється з центру кабіни.

Такий формат покращує оглядовість і робить кабіну симетричною. Для далекобійників це означало б інший рівень ергономіки та безпеки.

Аеродинаміка замість «цеглини»

Традиційні тягачі КрАЗ — це міцність і витривалість, але не аеродинаміка. Концепт Романа Прядка пропонує інший підхід.

Скошений дах, плавний перехід до причепа, приховані елементи обтічників — усе це натякає на зменшення опору повітря. Для сучасних магістральних перевезень це означає економію пального або більший запас ходу, якщо йдеться про електричну версію.

Електричний чи дизельний?

На рендерах немає вихлопної системи, що може натякати на електричну силову установку. Якщо припустити електричну платформу, то такий тягач міг би конкурувати із західними моделями у сегменті «зелених» перевезень.

Для України це було б символічно — поява сучасного електричного магістрального тягача з українським ім’ям. Втім, це лише дизайнерська візія.

Чи можливе відродження КрАЗ

Бренд АвтоКрАЗ пережив складні часи, але назва КрАЗ досі має вагу в Україні та за її межами. Саме тому подібні концепти викликають великий інтерес.

Вони показують, що український вантажний бренд може виглядати не архаїчно, а футуристично та конкурентно.

І хоча KRAZ Semi Truck поки існує лише у цифровому форматі, він демонструє важливу річ: український дизайн здатен мислити на рівні світових трендів.