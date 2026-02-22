Будто для Новой Почты: дизайнер показал перспективную фуру от КрАЗа

Украинский дизайнер Роман Прядко, известный своими видениями современных версий классических авто, представил концепт магистрального тягача KRAZ Semi Truck.

Это не официальная разработка завода, а дизайнерский проект, который показывает, каким мог бы быть новый КрАЗ в 2026 году, утверждают в Авто24.

Новый КрАЗ в стиле Tesla и Volvo

На рендерах тягач выглядит максимально современно. Кабина получила обтекаемую форму без традиционной вертикальной "стены", характерной для старых моделей АвтоКрАЗ.

Передняя часть напоминает смесь американского тягача и футуристических электрогрузовиков. Большие LED-блоки, массивная решетка с надписью KRAZ и гладкие поверхности создают впечатление, что это уже электрическая модель.

Особенно привлекает внимание панорамное лобовое стекло и минималистичная передняя часть без лишних элементов.

Центральная посадка водителя

Одна из самых необычных идей - центральное расположение водителя. Это решение отсылает к концепции Tesla Semi, где управление также осуществляется из центра кабины.

Такой формат улучшает обзорность и делает кабину симметричной. Для дальнобойщиков это означало бы другой уровень эргономики и безопасности.

Аэродинамика вместо "кирпича"

Традиционные тягачи КрАЗ - это прочность и выносливость, но не аэродинамика. Концепт Романа Прядко предлагает другой подход.

Скошенная крыша, плавный переход к прицепу, скрытые элементы обтекателей - все это намекает на уменьшение сопротивления воздуха. Для современных магистральных перевозок это означает экономию топлива или больший запас хода, если речь идет об электрической версии.

Электрический или дизельный?

На рендерах нет выхлопной системы, что может намекать на электрическую силовую установку. Если предположить электрическую платформу, то такой тягач мог бы конкурировать с западными моделями в сегменте "зеленых" перевозок.

Для Украины это было бы символично - появление современного электрического магистрального тягача с украинским именем. Впрочем, это лишь дизайнерская визия.

Возможно ли возрождение КрАЗа

Бренд АвтоКрАЗ пережил сложные времена, но название КрАЗ до сих пор имеет вес в Украине и за ее пределами. Именно поэтому подобные концепты вызывают большой интерес.

Они показывают, что украинский грузовой бренд может выглядеть не архаично, а футуристично и конкурентно.

И хотя KRAZ Semi Truck пока существует только в цифровом формате, он демонстрирует важную вещь: украинский дизайн способен мыслить на уровне мировых трендов.