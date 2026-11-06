Ніяких дизайнерських шрифтів: у МВС пояснили жорсткі вимоги до індивідуальних номерів

Як повідомляє Головний сервісний центр МВС, процес створення ексклюзивних табличок чітко регламентований спеціальним наказом відомства. Усі літери, цифри та графічні елементи повинні наноситися виключно затвердженим шрифтом із дотриманням точних пропорцій та міжсимвольних інтервалів.

Традиційно для автомобілів та мотоциклів символи і ребро жорсткості мають бути чорного кольору. Саморобні написи чи довільне змішування стилів категорично не допускаються, адже це пряме порушення державних стандартів.

Існують і чіткі лінгвістичні ліміти для замовників. Напис на автомобільному номері може містити від трьох до восьми символів, а для мотоциклів цей показник становить від трьох до шести знаків, причому літер має бути щонайменше дві.

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Чому поліція проти креативу

Дотримання цих суворих параметрів є критично важливим для безпеки дорожнього руху. Стандартний шрифт дозволяє патрульним та системі автоматичної фотофіксації миттєво зчитувати інформацію з бампера.

Використання нестандартних, дизайнерських чи занадто тонких шрифтів ускладнює розпізнавання символів, – представники сервісних центрів.

Будь-які відхилення від норми роблять номерний знак недійсним. З такими бляхами транспортний засіб просто не має права брати участь у дорожньому русі.



Вимоги та стиль: індивідуальні номерні знаки друкуються чітко визначеним шрифтом / Джерело: Головний сервісний центр МВС

Нюанси оформлення та типові помилки

Нагадаємо, як уже повідомлялося на нашому сайті, автомобілістам все ж залишили простір для самовираження. Якщо ви хочете нанести на номер логотип чи оригінальний малюнок, закон не обмежує вас у виборі палітри для цього графічного елемента.

Проте варто пам'ятати, що після отримання омріяного металу водій має лише 10 днів на перереєстрацію авто. Якщо просто прикрутити нові таблички без візиту до сервісного центру, перший же екіпаж поліції випише штраф.

Також під час онлайн-замовлення через Кабінет водія експерти радять бути вкрай уважними з вибором категорії транспорту. Якщо власник легковика випадково замовить квадратний формат для мотоциклів, адміністратор фізично не зможе видати таку табличку, і процедуру доведеться скасувати.