Никаких дизайнерских шрифтов: в МВД объяснили жесткие требования к индивидуальным номерам

Жесткие требования к индивидуальным номерам
Как сообщает Главный сервисный центр МВД, процесс создания эксклюзивных табличек четко регламентирован специальным приказом ведомства. Все буквы, цифры и графические элементы должны быть нанесены исключительно утвержденным шрифтом с соблюдением точных пропорций и межсимвольных интервалов.
Традиционно для автомобилей и мотоциклов символы и ребро жесткости должны быть черного цвета. Самодельные надписи или произвольное смешение стилей категорически не допускаются, ведь это прямое нарушение государственных стандартов.
Есть и четкие лингвистические лимиты для заказчиков. Надпись на автомобильном номере может содержать от трех до восьми символов, а для мотоциклов этот показатель составляет от трех до шести знаков, причем букв должно быть не менее двух.
Почему полиция против креатива
Соблюдение этих строгих параметров критически важно для безопасности дорожного движения. Стандартный шрифт позволяет патрульным и системе автоматической фотофиксации мгновенно считывать информацию с бампера.
Использование нестандартных, дизайнерских или слишком тонких шрифтов затрудняет распознавание символов,– представители сервисных центров.
Любые уклонения от нормы делают номерной знак недействительным. С такими жестками транспортное средство просто не имеет права участвовать в дорожном движении.
Требования и стиль: индивидуальные номерные знаки печатаются четко определенным шрифтом / Источник: Главный сервисный центр МВД
Нюансы оформления и типичные ошибки
Напомним, как уже сообщалось на нашем сайте, автомобилистам все же оставили простор для самовыражения. Если вы хотите нанести на номер логотип или оригинальный рисунок, закон не ограничивает вас в выборе палитры этого графического элемента.
Однако следует помнить, что после получения желанного металла водитель имеет всего 10 дней на перерегистрацию авто. Если просто прикрутить новые таблички без визита в сервисный центр, первый экипаж полиции выпишет штраф.
Также во время онлайн заказа через Кабинет водителя эксперты советуют быть крайне внимательными с выбором категории транспорта. Если владелец легковушки случайно закажет квадратный формат для мотоциклов администратор физически не сможет выдать такую табличку, и процедуру придется отменить.