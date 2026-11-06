Никаких дизайнерских шрифтов: в МВД объяснили жесткие требования к индивидуальным номерам

Как сообщает Главный сервисный центр МВД, процесс создания эксклюзивных табличек четко регламентирован специальным приказом ведомства. Все буквы, цифры и графические элементы должны быть нанесены исключительно утвержденным шрифтом с соблюдением точных пропорций и межсимвольных интервалов.

Традиционно для автомобилей и мотоциклов символы и ребро жесткости должны быть черного цвета. Самодельные надписи или произвольное смешение стилей категорически не допускаются, ведь это прямое нарушение государственных стандартов.

Есть и четкие лингвистические лимиты для заказчиков. Надпись на автомобильном номере может содержать от трех до восьми символов, а для мотоциклов этот показатель составляет от трех до шести знаков, причем букв должно быть не менее двух.

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Почему полиция против креатива

Соблюдение этих строгих параметров критически важно для безопасности дорожного движения. Стандартный шрифт позволяет патрульным и системе автоматической фотофиксации мгновенно считывать информацию с бампера.

Использование нестандартных, дизайнерских или слишком тонких шрифтов затрудняет распознавание символов,– представители сервисных центров.

Любые уклонения от нормы делают номерной знак недействительным. С такими жестками транспортное средство просто не имеет права участвовать в дорожном движении.



Требования и стиль: индивидуальные номерные знаки печатаются четко определенным шрифтом / Источник: Главный сервисный центр МВД

Нюансы оформления и типичные ошибки

Напомним, как уже сообщалось на нашем сайте, автомобилистам все же оставили простор для самовыражения. Если вы хотите нанести на номер логотип или оригинальный рисунок, закон не ограничивает вас в выборе палитры этого графического элемента.

Однако следует помнить, что после получения желанного металла водитель имеет всего 10 дней на перерегистрацию авто. Если просто прикрутить новые таблички без визита в сервисный центр, первый экипаж полиции выпишет штраф.

Также во время онлайн заказа через Кабинет водителя эксперты советуют быть крайне внимательными с выбором категории транспорта. Если владелец легковушки случайно закажет квадратный формат для мотоциклов администратор физически не сможет выдать такую табличку, и процедуру придется отменить.