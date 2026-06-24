Nissan зупиняє розробку електричної версії свого європейського бестселера

За інформацією агентства Reuters, яке посилається на шість власних джерел, знайомих із ситуацією, роботу над електричним кросовером зупинили ще на початку 2025 року. Проєкт став однією з головних жертв масштабної реструктуризації всередині Nissan.

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Нова стратегія компанії під назвою "Інтелект мобільності для повсякденного життя" передбачає серйозну оптимізацію існуючого модельного ряду та повне виключення з нього 11 автомобілів. Під час анонсу цього плану керівництво прямо заявило про намір відмовитися від низькопродуктивних моделей і перерозподілити вивільнені кошти у більш перспективні напрямки зростання.

Окрім внутрішньої оптимізації витрат, на рішення вплинули й зовнішні ринкові фактори. У фіційній заяві для журналістів представники Nissan відмовилися давати прямі коментарі щодо поточного статусу розробки електричного Qashqai, але підкреслили, що в Європі наразі спостерігається значна волатильність попиту на чисті електромобілі.

Через це компанія змушена дотримуватися більш збалансованої стратегії електрифікації, що вказує на корекцію планів через реальне падіння інтересу покупців до електрокарів, а не лише через фінансові проблеми бренду.

Майбутнє лінійки електромобілів та можливі терміни перезапуску

Попри скасування електричного Qashqai, Nissan не відмовляється від оновлення свого портфоліо. На заміну закритим проєктам готується низка інших новинок, серед яких наступне покоління позашляховика Xterra, новий Skyline, а також компактний електричний кросовер Juke EV. Останній позиціонується автовиробником як ключова модель для європейського ринку, що поєднуватиме фірмовий самобутній дизайн із передовими інтелектуальними функціями та повністю електричною силовою установкою.

Що стосується безпосередньо електричного наступника Qashqai, то ідея створення такої машини не похована остаточно. Проте інсайдери стверджують, що навіть у разі відновлення програми розробки та перезапуску проєкту, готова серійна модель зможе вийти на ринок не раніше початку 2030-х років. На даному етапі Nissan зосередиться на існуючих гібридних технологіях та більш стабільних сегментах ринку.

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