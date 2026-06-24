Nissan приостанавливает разработку электрической версии своего европейского бестселлера

По информации агентства Reuters, которое ссылается на шесть собственных источников, знакомых с ситуацией, работу над электрическим кроссовером приостановили ещё в начале 2025 года. Проект стал одной из главных жертв масштабной реструктуризации внутри Nissan.

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Новая стратегия компании под названием "Интеллект мобильности для повседневной жизни" предусматривает серьезную оптимизацию существующего модельного ряда и полное исключение из него 11 автомобилей. Во время анонса этого плана руководство прямо заявило о намерении отказаться от низкопродуктивных моделей и перераспределить высвободившиеся средства в более перспективные направления роста.

Помимо внутренней оптимизации затрат, на решение повлияли и внешние рыночные факторы. В официальном заявлении для журналистов представители Nissan отказались давать прямые комментарии относительно текущего статуса разработки электрического Qashqai, но подчеркнули, что в Европе в настоящее время наблюдается значительная волатильность спроса на чистые электромобили.

В связи с этим компания вынуждена придерживаться более сбалансированной стратегии электрификации, что указывает на корректировку планов из-за реального падения интереса покупателей к электрокарам, а не только из-за финансовых проблем бренда.

Будущее линейки электромобилей и возможные сроки возобновления производства

Несмотря на отмену электрического Qashqai, Nissan не отказывается от обновления своего портфолио. На смену закрытым проектам готовится ряд других новинок, среди которых следующее поколение внедорожника Xterra, новый Skyline, а также компактный электрический кроссовер Juke EV. Последний позиционируется автопроизводителем как ключевая модель для европейского рынка, которая будет сочетать фирменный самобытный дизайн с передовыми интеллектуальными функциями и полностью электрической силовой установкой.

Что касается непосредственно электрического преемника Qashqai, то идея создания такой машины не похоронена окончательно. Однако инсайдеры утверждают, что даже в случае возобновления программы разработки и перезапуска проекта готовая серийная модель сможет выйти на рынок не раньше начала 2030-х годов. На данном этапе Nissan сосредоточится на существующих гибридных технологиях и более стабильных сегментах рынка.

Технология e-POWER как альтернатива чистым электромобилям