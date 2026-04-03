Нові правила для виробництва авто в Україні: уряд наблизив стандарти до ЄС

Кабінет Міністрів затвердив новий технічний регламент щодо конструкції колісних транспортних засобів, який гармонізує українські вимоги з європейськими стандартами.

Документ стосується виробництва автомобілів, автобусів, мотоциклів, причепів та запчастин і не зачіпає вже зареєстрований транспорт. Водночас суттєві зміни – щодо сертифікації нових автомобілів, ввезених в Україну.

Україна наздоганяє ЄС

До цього часу Україна значно відставала від Європейського Союзу за кількістю вимог до конструкції транспорту.

Фактично діяли стандарти лише для близько 30 систем автомобіля, тоді як у ЄС — для 75. Тобто імплементовано було менше 40% норм.

Новий техрегламент має скоротити цей розрив і привести український ринок до європейського рівня.

Що зміниться для нових авто

Головний акцент — безпека. Україна вперше впроваджує ряд сучасних систем, які вже давно є стандартом у ЄС.

Зокрема, обов’язковими стають системи автоматичного екстреного гальмування, а також система екстреного виклику eCall. Оновлюються вимоги до гальм, освітлення, сигналізації та пасивної безпеки.

Окремий блок — кібербезпека. Виробники повинні забезпечити захист автомобілів від несанкціонованого доступу та можливих атак.

Екологія та витрати пального

Новий регламент також зачіпає екологічну складову.

Йдеться про впровадження сучасних норм щодо викидів CO₂, а також вимоги до енергоефективності за стандартами WLTP. Це означає більш точні показники витрати пального та реальних викидів.

Нові правила сертифікації

Важлива частина змін — цифровізація сертифікації.

Тепер усі випробування транспортних засобів повинні супроводжуватись фотофіксацією. А сертифікати та протоколи будуть вноситись у спеціальний державний реєстр.

Це має мінімізувати зловживання і дозволить перевіряти достовірність документів у режимі реального часу.

Що це дає Україні

Запровадження нового техрегламенту — це не лише про безпеку.

Фактично йдеться про інтеграцію в європейський транспортний простір. Українські сертифікати зможуть визнаватись у ЄС, а виробники отримають простіший доступ до європейського ринку.

Для споживачів це означає сучасніші та безпечніші автомобілі.

Коли запрацюють нові правила

Новий технічний регламент набуде чинності через шість місяців після публікації.

Очікується, що нові норми почнуть діяти вже у вересні 2026 року.