Новий BMW iX7 збереже класичний дизайн, але отримає нові технології Neue Klasse

Шпигунські знімки Carscoops підтверджують: новинка збереже знайомі риси нинішнього X7. Очікується, що дебют iX7 відбудеться приблизно у 2027 році, причому електрична версія може з’явитися навіть раніше за оновлений варіант із двигунами внутрішнього згоряння.

Знайомий стиль замість футуризму

На відміну від молодших електромобілів BMW, таких як BMW iX3 чи BMW i3, новий iX7 не отримає радикально футуристичного дизайну. Замість цього бренд робить ставку на еволюцію: класичні пропорції, масивна решітка радіатора та розділена оптика залишаються.

Водночас з’являться нові поверхні у стилі Neue Klasse, більш гладкі лінії кузова та врівень інтегровані дверні ручки. Відсутність вихлопних труб і спеціальні шильдики iX7 стануть головними візуальними відмінностями від бензинової версії. Цікаво, що подібний підхід BMW вже застосовує до інших моделей, наприклад, BMW i7 та 7 Series або BMW i5 і 5 Series, які зовні майже не відрізняються.

Спільна платформа для ДВЗ і електрики

Як і у випадку з i7, новий iX7 базуватиметься на оновленій платформі великих SUV від BMW, що дозволяє випускати електричні та бензинові версії паралельно. Це прагматичне рішення спрощує виробництво, хоча й обмежує дизайнерську свободу.

800-вольтна архітектура і понад 800 км запасу ходу

Попри стриманий дизайн, технічно iX7 отримає всі ключові інновації нової електричної платформи BMW. Йдеться про сучасні акумулятори з підвищеною щільністю енергії та 800-вольтну архітектуру, що забезпечить значно швидшу зарядку.

Якщо компактніший iX3 здатен долати понад 800 км за циклом WLTP, то великий iX7, ймовірно, запропонує подібний запас ходу завдяки батареї ємністю понад 100 кВт-год. За чутками, модель отримає два електромотори та повний привід. У топових версіях потужність може перевищити 800 к.с., що вже стає новою нормою для флагманських електричних SUV.

Високотехнологічний салон і преміальна ціна

Інтер’єр iX7 відповідатиме статусу флагмана. Очікується поява новітньої мультимедійної системи iDrive з панорамним дисплеєм, а також проєкційного дисплея нового покоління. Втім, інновації коштуватимуть недешево. За попередніми оцінками, стартова ціна моделі буде шестизначною, що зробить її одним із найдорожчих електричних SUV у лінійці BMW.