Новый BMW iX7 сохранит классический дизайн, но получит новые технологии Neue Klasse

Шпионские снимки Carscoops подтверждают: новинка сохранит знакомые черты нынешнего X7. Ожидается, что дебют iX7 состоится примерно в 2027 году, причем электрическая версия может появиться даже раньше обновленного варианта с двигателями внутреннего сгорания.

Знакомый стиль вместо футуризма

В отличие от младших электромобилей BMW, таких как BMW iX3 или BMW i3, новый iX7 не получит радикально футуристического дизайна. Вместо этого бренд делает ставку на эволюцию: классические пропорции, массивная решетка радиатора и разделенная оптика остаются.

В то же время появятся новые поверхности в стиле Neue Klasse, более гладкие линии кузова и заподлицо интегрированные дверные ручки. Отсутствие выхлопных труб и специальные шильдики iX7 станут главными визуальными отличиями от бензиновой версии. Интересно, что подобный подход BMW уже применяет к другим моделям, например, BMW i7 и 7 Series или BMW i5 и 5 Series, которые внешне почти не отличаются.

Общая платформа для ДВС и электричества

Как и в случае с i7, новый iX7 будет базироваться на обновленной платформе больших SUV от BMW, что позволяет выпускать электрические и бензиновые версии параллельно. Это прагматичное решение упрощает производство, хотя и ограничивает дизайнерскую свободу.

800-вольтовая архитектура и более 800 км запаса хода

Несмотря на сдержанный дизайн, технически iX7 получит все ключевые инновации новой электрической платформы BMW. Речь идет о современных аккумуляторах с повышенной плотностью энергии и 800-вольтной архитектуре, что обеспечит значительно более быструю зарядку.

Если компактный iX3 способен преодолевать более 800 км по циклу WLTP, то большой iX7, вероятно, предложит подобный запас хода благодаря батарее емкостью более 100 кВт-ч. По слухам, модель получит два электромотора и полный привод. В топовых версиях мощность может превысить 800 л.с., что уже становится новой нормой для флагманских электрических SUV.

Высокотехнологичный салон и премиальная цена

Интерьер iX7 будет соответствовать статусу флагмана. Ожидается появление новейшей мультимедийной системы iDrive с панорамным дисплеем, а также проекционного дисплея нового поколения. Впрочем, инновации будут стоить недешево. По предварительным оценкам, стартовая цена модели будет шестизначной, что сделает ее одним из самых дорогих электрических SUV в линейке BMW.