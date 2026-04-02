Новые i3 и iX3 будут присылать инженерам BMW кадры ваших поездок, чтобы они смогли улучшить автопилот

Новая функция базируется на операционной системе BMW X и активируется только после явного согласия водителя. Во время первичной настройки автомобиля пользователю предлагают разрешить доступ к камерам, микрофонам и геолокации. BMW отмечает, что запись не ведется постоянно.

Как объясняет Carscoops, система активируется только в критических или близких к ним ситуациях, таких как резкое торможение, маневры уклонения, избежания столкновения или опасные изменения полосы. В такие моменты автомобиль фиксирует видео с камер, а также сопутствующие данные - скорость, угол руля, направление движения и сигналы датчиков.

Конфиденциальность: что именно передается BMW?

В BMW отмечают, что вопрос приватности – ключевой. Перед передачей данных лица людей автоматически размываются, номерные знаки анонимизируются а VIN-код автомобиля удаляется после загрузки. Таким образом, по заявлению компании, невозможно идентифицировать конкретный автомобиль или водителя.

Зачем это нужно BMW?

Главная цель существования этой технологии – улучшить системы активной безопасности и автопилота, в частности автоматическое экстренное торможение, ассистенты изменения полосы, системы предотвращения столкновений и городские и трассовые режимы помощи. Реальные дорожные ситуации дают больше данных, чем симуляции, а это позволяет быстрее обучать алгоритмы и точнее адаптировать их к поведению людей.

Где уже работает и что дальше?

Запуск программы стартовал в Германии с 1 апреля 2026 года. Первыми ее получат владельцы новых BMW iX3, а впоследствии BMW i3 и другие модели. В будущем систему планируют развернуть на всей территории ЕС, а полученные улучшения будут поступать в авто через обновления “по воздуху”.

Есть ли риски для водителей?

Несмотря на заверения компании, подобные инициативы всегда вызывают дискуссии. Аналогичные подходы уже применялись другими производителями, в частности Tesla, и даже становились предметом скандалов относительно приватности. В случае BMW ставка сделана на добровольное согласие и анонимизацию, однако вопрос доверия к таким системам остается открытым.