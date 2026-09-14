Новий електромобіль Nissan для міста отримав назву PIXO: відома дата дебюту

Компанія Nissan підтвердила, що новий міський електромобіль отримає назву PIXO. Раніше передбачалося, що модель може називатися Wave, однак японський автовиробник обрав інше ім'я.

За словами Nissan, новинка буде автомобілем сегмента A, розробленим для європейського ринку, і вироблятиметься в Європі. У компанії описують її як модель, яка "маленька за розміром, але має великий характер". Поки виробник оприлюднив лише тизер, однак автомобіль уже потрапляв на шпигунські фотографії під час дорожніх випробувань.

Nissan Pixo стане версією Renault Twingo

За даними з прототипів, PIXO матиме багато спільного з новим електричним Renault Twingo. Фактично Nissan отримає власну версію французького міського електромобіля з переробленою зовнішністю. Передня частина PIXO матиме власний стиль. Зокрема, автомобіль отримає більш традиційні квадратні фари, інший капот і перероблений передній бампер із решіткою з кубоподібним візерунком.

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Задня частина також матиме окремі елементи оформлення, зокрема інші ліхтарі. Очікуються нові колісні диски та кілька додаткових стилістичних змін, які допоможуть відрізнити Nissan від Renault. Інтер'єр поки офіційно не показали.

Водночас спорідненість із Twingo дозволяє очікувати використання 7-дюймової цифрової панелі приладів і 10-дюймової мультимедійної системи. Загальна архітектура салону має залишитися простою, із мінімалістичними органами керування та яскравими декоративними елементами.

Електромобіль матиме запас ходу до 263 кілометрів

Технічні характеристики PIXO Nissan також поки не розкрила. Очікується, що модель використовуватиме силову установку, споріднену з Renault Twingo.

Попередні дані вказують на акумулятор ємністю 27,5 кВт-год та електромотор потужністю 60 кВт (82 к.с.), який розвиватиме 175 Нм крутного моменту.

Очікуваний розгін від 0 до 100 км/год становитиме 12,1 секунди, а максимальна швидкість може досягати 130 км/год. Орієнтовний запас ходу за циклом WLTP становитиме близько 263 кілометрів.