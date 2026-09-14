Новый электромобиль Nissan для города получил название PIXO: известная дата дебюта

Компания Nissan подтвердила, что новый городской электромобиль получит название PIXO. Ранее предполагалось, что модель может называться Wave, однако японский автопроизводитель избрал другое имя.

По словам Nissan, новинка будет являться автомобилем сегмента A, разработанным для европейского рынка, и будет производиться в Европе. В компании описывают ее как модель, которая "маленькая по размеру, но носит большой характер". Пока производитель обнародовал только тизер, однако автомобиль уже попадал на шпионские фотографии во время дорожных испытаний.

Nissan Pixo станет версией Renault Twingo

По данным из прототипов, PIXO будет иметь много общего с новым электрическим Renault Twingo. Фактически Nissan получит свою версию французского городского электромобиля с переработанной внешностью. Передняя часть PIXO будет иметь свой стиль. В частности, автомобиль получит более традиционные квадратные фары, другой капот и переделанный передний бампер с решеткой с кубовидным узором.

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Задняя часть также будет иметь отдельные элементы оформления, в том числе другие фонари. Ожидаются новые диски колес и несколько дополнительных стилистических изменений, которые помогут отличить Nissan от Renault. Интерьер пока официально не показали.

В то же время родство с Twingo позволяет ожидать использования 7-дюймовой цифровой приборной панели и 10-дюймовой мультимедийной системы. Общая архитектура салона должна остаться простой с минималистическими органами управления и яркими декоративными элементами.

Электромобиль будет иметь запас хода до 263 километров.

Технические характеристики PIXO Nissan также пока не вскрыли. Ожидается, что модель будет использовать силовую установку, родственную Renault Twingo.

Предварительные данные указывают на аккумулятор емкостью 27,5 кВтч и электромотор мощностью 60 кВт (82 л.с.), который будет развивать 175 Нм крутящего момента.

Ожидаемый разгон от 0 до 100 км/ч составит 12,1 секунды, а максимальная скорость может достигать 130 км/ч. Ориентировочный запас хода по циклу WLTP составит около 263 километров.