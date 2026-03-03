Новий електричний позашляховик Bentley помітили на тестах: що про нього відомо

У модельній лінійці новий SUV розташується на щабель нижче Bentley Bentayga, повідомляють інсайдери Carscoops, зазначає Auto24. Робоча назва автівки всередині компанії — Urban SUV, але вона, швидше за все, тимчасова. На відміну від Bentayga, яка доступна з бензиновими та гібридними силовими агрегатами, нова модель продаватиметься виключно як електрокар.

Читайте також: Ультрарідкісний Bentley Bacalar подешевшав більш ніж на $1,1 млн, хоча мав пробіг лише 1100 кілометрів

Попри певне охолодження глобального попиту на електромобілі, у Bentley впевнені: клієнти бренду готові до батарейного позашляховика, якщо він відповідатиме рівню розкоші та престижу марки. Під час зимових тестів прототип помітили в новій темній камуфляжній схемі з великою світлодіодною панеллю спереду. Деталі екстер’єру поки що ретельно приховані, але вже можна розгледіти чотири окремі світлові елементи у фарах і тонкі світлодіодні задні ліхтарі.

Платформа Porsche та потенціал до 600 к.с.

Новий Bentley побудований на преміальній електричній платформі PPE (Premium Platform Electric), яку також використовує Porsche Cayenne Electric. Це означає спільну архітектуру, батарейні модулі та, ймовірно, конфігурації електромоторів. Для орієнтиру: базовий Cayenne Electric розвиває 402 к.с., а у версії Turbo показник сягає 1 039 “конячок”. Очікується, що стартова версія Bentley видаватиме близько 600 к.с., що цілком відповідає статусу бренду. Чи з’явиться флагман із чотиризначною потужністю поки що невідомо.

Швидка зарядка як ключова перевага

Один із головних акцентів — швидкість поповнення енергії. Позашляховик підтримуватиме надшвидку зарядку постійним струмом, що дозволить додати близько 160 км пробігу лише за сім хвилин. Для преміального сегмента це важливий аргумент, адже покупці очікують не тільки розкоші, а й технологічної зручності.

Інтер’єр із ДНК Porsche та Audi

Фотографії салону свідчать про тісну технічну спорідненість із моделями концерну. Усередині встановлять вигнутий центральний дисплей мультимедійної системи, подібний до того, що використовується в Cayenne Electric, а також окрему цифрову панель приладів перед водієм. Деякі елементи керування нагадують рішення з нового Audi Q3, зокрема, багатофункціональний підрульовий перемикач, де зліва зібрані поворотники, склоочисники та світло, а праворуч розміщене керування трансмісією. Водночас матеріали оздоблення та рівень виконання обіцяють залишитися виключно преміальними з акцентом на шкіру, дерево та індивідуалізацію.

Також цікаво: Як Китай захопив ринок нових авто в Україні: 40 тисяч машин і революція “сірих” електрокарів

Дебют і старт продажів

Офіційна прем’єра серійної версії може відбутися вже наприкінці цього року. Поставки клієнтам очікуються у 2027 році. До того часу інженери матимуть змогу остаточно відшліфувати технічні деталі і, вірогідно, обрати для моделі назву.