Range Rover вперше випустить не позашляховик, а седан-купе

Існуючий Range Rover Velar залишиться у продажу в найближчому майбутньому без змін, тоді як Range Rover GT стане самостійною моделлю, зазначають представники бренду. В основу автомобіля покладено гнучку платформу EMA й на момент запуску модель пропонуватиметься виключно з повністю електричною силовою установкою, однак пізніше протягом життєвого циклу буде додано й гібридну версію.

Дизайн та особливості екстер'єру

Візуально новий Range Rover GT, ймовірно, натхнений майбутнім Jaguar 01 та має спільні риси з Range Rover Sport, зокрема низьку передню частину і гостру форму фар. Водночас модель помітно нижча за Sport і має виражений купеподібний профіль. За загальними рисами силует автомобіля нагадує Cadillac Celestiq, хоча Range Rover GT є коротшим та кремезнішим за нього.

Авангардний інтер'єр

Салон Range Rover GT порушує звичні правила дизайну британської марки та нагадує інтер'єр Jaguar Type 01. Автомобіль отримав оригінальне кермо з товстими горизонтальними спицями, на яких розміщені сенсорні ємнісні кнопки, а блок подушок безпеки розташовано нижче центральної лінії.

Серед інших елементів інтер'єру варто відзначити тонкий дисплей, що виконує роль цифрової комбінації приладів та великий центральний екран інформаційно-розважальної системи, розташований над "плаваючою" центральною консоллю. Спочатку Range Rover GT вийде на ринок у чотиримісному виконанні, але згодом з'явиться варіант суцільного сидіння другого ряду, що збільшить місткість до п'яти осіб.

Коли очікувати дебют?

Керуючий директор Range Rover Мартін Лімперт зазначив, що Range Rover GT переосмислить сегмент гранд-турингів, пропонуючи витонченість, пропорції та комфорт для далеких поїздок у поєднанні з можливостями, з якими не може зрівнятися жоден звичайний GT. Більше подробиць про нову модель компанія оприлюднить пізніше цього року, але дати старту продажів і перших поставок поки що не розголошуються.