Обмін паперового посвідчення водія: у МВС попередили про шахраїв в інтернеті

Власникам довічних паперових посвідчень водія без крайньої потреби не варто обмінювати їх на тимчасові пластмасові. Ба більше не потрібно користуватися послугами “помічників” у месенджерах, які пропонують нібито онлайн-обмін документів. Головний сервісний центр МВС та кіберполіція попереджають про шахрайські схеми, за якими водіям продають підроблені посвідчення.

Приводом для попередження став випадок на Івано-Франківщині. До сервісного центру МВС звернувся 72-річний чоловік для обміну посвідчення, яке, за його словами, було видане у 2024 році. Адміністратор виявив ознаки підробки: відмінності у шрифтах, розмите фото та нечіткі написи.

Крім того, перевірка за державними інформаційними системами показала, що посвідчення із зазначеними серією та номером насправді було видане іншій особі. Чоловік розповів, що раніше мав посвідчення у формі паперової книжечки, але його для обміну не надав. На місце викликали поліцію.

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Довічні паперові посвідчення водія залишаються дійсними

У Головному сервісному центрі МВС нагадали, що посвідчення водія у формі паперової книжечки, які були видані радянською владою до 1991 року, залишаються дійсними на підконтрольній українській владі території.

Обмін такого документа не є обов’язковим. Водночас водій за бажанням може отримати тимчасове пластмасове посвідчення, яке діє усього п’ять або десять років залежно від відкритих категорій.

Для обміну у разі необхідності можна звернутися до територіального сервісного центру МВС та надати:

паспорт із відміткою про місце реєстрації або ID-картку з витягом про місце проживання;

наявне посвідчення водія;

екзаменаційну картку, якщо вона є;

реєстраційний номер облікової картки платника податків.

Як розпізнати шахрайську пропозицію

У МВС назвали основні ознаки схем із фальшивими документами. Варто насторожитися, якщо вам:

пропонують оформити або обміняти посвідчення повністю онлайн без перевірки документів;

обіцяють “внести дані в базу”;

вимагають передоплату на приватну банківську картку;

представляються працівниками сервісних центрів МВС у месенджерах;

використовують офіційні логотипи та фотографії сервісних центрів для переконливості;

просять надіслати фотографії особистих документів.

Фальшиве посвідчення не з’явиться в цифрових державних реєстрах, Кабінеті водія чи застосунку Дія.