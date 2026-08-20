Обмен бумажного водительского удостоверения: в МВД предупредили о мошенниках в интернете

Владельцам пожизненных бумажных водительских удостоверений без крайней нужды не стоит обменивать их на временные пластмассовые. Больше не нужно пользоваться услугами“ помощников” в мессенджерах, предлагающих якобы онлайн обмен документов. Главный сервисный центр МВД и киберполиция предупреждают о мошеннических схемах, по которым водителям продают поддельные удостоверения.

Поводом для предупреждения стал случай в Ивано-Франковской области. В сервисный центр МВД обратился 72-летний мужчина для обмена удостоверения, которое, по его словам, было выдано в 2024 году. Администратор обнаружил признаки подделки: отличия в шрифтах, размытые фото и нечеткие надписи.

Кроме того, проверка по государственным информационным системам показала, что удостоверение с указанными серией и номером действительно было выдано другому лицу. Муж рассказал, что раньше имел удостоверение в форме бумажной книжечки, но его для обмена не предоставил. На место вызвали полицию.

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Пожизненные бумажные водительские удостоверения остаются действительными

В Главном сервисном центре МВД напомнили, что водительские права в форме бумажной книжечки, которые были выданы советской властью до 1991 года, остаются действительными на подконтрольной украинским властям территории.

Обмен такого документа не обязателен. В то же время водитель может получить временное пластмассовое удостоверение, которое действует всего пять или десять лет в зависимости от открытых категорий.

Для обмена в случае необходимости можно обратиться в территориальный сервисный центр МВД и предоставить:

паспорт с отметкой о месте регистрации или ID-карту с выпиской о месте жительства;

имеющееся водительское удостоверение;

экзаменационную карточку, если она есть;

регистрационный номер учетной карты налогоплательщика.

Как распознать мошенническое предложение

В МВД назвали основные признаки схем с ложными документами. Следует насторожиться, если вам:

предлагают оформить или обменять удостоверение полностью онлайн без проверки документов;

обещают“ внести данные в базу”;

требуют предоплату на частную банковскую карту;

представляются работниками сервисных центров МВД в мессенджерах;

используют официальные логотипы и фотографии сервисных центров для убедительности;

просят послать фотографии личных документов.

Фальшивое удостоверение не появится в цифровых государственных реестрах, Кабинете водителя или приложении Действие.