Обмен бумажного водительского удостоверения: в МВД предупредили о мошенниках в интернете

Сейчас выдают только пластиковые временные водительские права
Владельцам пожизненных бумажных водительских удостоверений без крайней нужды не стоит обменивать их на временные пластмассовые. Больше не нужно пользоваться услугами“ помощников” в мессенджерах, предлагающих якобы онлайн обмен документов. Главный сервисный центр МВД и киберполиция предупреждают о мошеннических схемах, по которым водителям продают поддельные удостоверения.
Поводом для предупреждения стал случай в Ивано-Франковской области. В сервисный центр МВД обратился 72-летний мужчина для обмена удостоверения, которое, по его словам, было выдано в 2024 году. Администратор обнаружил признаки подделки: отличия в шрифтах, размытые фото и нечеткие надписи.
Кроме того, проверка по государственным информационным системам показала, что удостоверение с указанными серией и номером действительно было выдано другому лицу. Муж рассказал, что раньше имел удостоверение в форме бумажной книжечки, но его для обмена не предоставил. На место вызвали полицию.
Пожизненные бумажные водительские удостоверения остаются действительными
В Главном сервисном центре МВД напомнили, что водительские права в форме бумажной книжечки, которые были выданы советской властью до 1991 года, остаются действительными на подконтрольной украинским властям территории.
Обмен такого документа не обязателен. В то же время водитель может получить временное пластмассовое удостоверение, которое действует всего пять или десять лет в зависимости от открытых категорий.
Для обмена в случае необходимости можно обратиться в территориальный сервисный центр МВД и предоставить:
- паспорт с отметкой о месте регистрации или ID-карту с выпиской о месте жительства;
- имеющееся водительское удостоверение;
- экзаменационную карточку, если она есть;
- регистрационный номер учетной карты налогоплательщика.
Как распознать мошенническое предложение
В МВД назвали основные признаки схем с ложными документами. Следует насторожиться, если вам:
- предлагают оформить или обменять удостоверение полностью онлайн без проверки документов;
- обещают“ внести данные в базу”;
- требуют предоплату на частную банковскую карту;
- представляются работниками сервисных центров МВД в мессенджерах;
- используют официальные логотипы и фотографии сервисных центров для убедительности;
- просят послать фотографии личных документов.
Фальшивое удостоверение не появится в цифровых государственных реестрах, Кабинете водителя или приложении Действие.