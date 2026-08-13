Обмін старого посвідчення водія: які категорії відкриють автоматично

В Україні діють спеціальні правила обміну довічних посвідчень водія, виданих до 16 листопада 2008 року на пластмасові тимчасові. Йдеться про документи старого зразка, у яких використовувалася проста та зрозуміла система категорій транспортних засобів.

Раніше у посвідченнях водія було п’ять категорій і посвідчення не мали терміну придатності. У нових посвідченнях 15 категорій, а самі посвідчення тимчасові.

Під час обміну довічного посвідчення водієві не потрібно складати теоретичний або практичний іспит. Новий тимчасовий документ оформлюють з урахуванням категорій, які були відкриті у старому посвідченні.

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Які категорії відкриваються під час обміну

Для посвідчень, виданих до 16 листопада 2008 року, діє така відповідність:

А1 та А — категорія А;

В1 та В — категорія В;

С1 та С — категорія С;

D1 та D — категорія D;

BE — категорії В і Е;

C1E та CE — категорії C і Е;

D1E та DE — категорії D і Е;

Т — категорії “Трамвай” та “Тролейбус”.

Таким чином, якщо у старому посвідченні була відкрита категорія В, під час обміну в новому документі зазначать категорії В1 та В. Для категорії С відкриють С1 та С, а для категорії D — D1 та D.

Іспити та навчання не потрібні

Обмін старого посвідчення у таких випадках здійснюється без складання теоретичного та практичного іспитів. Додатково навчатися для автоматичного відкриття відповідних категорій також не потрібно.

При цьому зберігається дата відкриття відповідної категорії. Це дозволяє підтвердити водійський стаж.

На який строк видають нове посвідчення

Для водіїв транспортних засобів категорій А1, А, В1, В та BE посвідчення водія видають строком на 15 років.

Для категорій С1, С, С1Е, СЕ, D1, D, D1Е, DE, а також для водіїв трамваїв і тролейбусів строк дії посвідчення становить 5 років.

Усі старі посвідчення водія (навіть радянського зразка) лишаються дійсними і обмінювати їх необов’язково.