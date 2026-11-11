Обвал продажів на 61%: які авто з Китаю зараз обирають українці

Як повідомляє асоціація Укравтопром, порівняно з жовтнем 2025 року загальний обсяг імпорту легковиків з Піднебесної скоротився більш ніж удвічі. З цієї кількості левову частку склали нові машини – 823 одиниці, проте їхні продажі впали найсильніше, показавши мінус 67 відсотків.

Сегмент вживаних автомобілів просів не так радикально, але теж відчутно. За місяць українські водії зареєстрували 382 такі машини, що на 37 відсотків менше торішніх показників. Цікаво, що майже половина всіх придбаних китайських легковиків, а саме 44 відсотки, припадає на електромобілі.

Лідери ринку: що беруть в салонах та на вторинці

Серед нових авто беззаперечним фаворитом став кросовер BYD Sea Lion 06, який розійшовся тиражем у 115 екземплярів. Другу сходинку несподівано посів пікап Great Wall Wingle 7 із показником 66 проданих авто, а замикає трійку лідерів преміальний електрокар Zeekr 7X, який обрали 42 покупці. Також до п'ятірки увійшли Zeekr 8X та Chery Tiggo 4.

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На вторинному ринку ситуація дещо інша, адже тут першість захопив Volkswagen ID.Unyx китайського виробництва з результатом 57 реєстрацій. Вживаний BYD Sea Lion 06 знайшов 23 нових власників, а моделі BYD Tang L, BYD Song L та Zeekr 7X розійшлися однаковим тиражем по 19 автомобілів кожна.

Нагадаємо, що загальний тренд на електромобілі з Китаю тримається завдяки адекватному прайсу та багатому оснащенню. Проте нинішній обвал продажів чітко показує, що український покупець став більш вибагливим і обережним у своїх витратах напередодні зими.