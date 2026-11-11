Обвал продаж на 61%: какие авто из Китая сейчас выбирают украинцы

Как сообщает ассоциация Укравтопром, по сравнению с октябрем 2025 года общий объем импорта легковых автомобилей из Поднебесной сократился более чем вдвое. Из этого количества львиную долю составили новые машины.– 823 единицы, однако их продажи упали сильнее всего, показав минус 67 процентов.

Сегмент подержанных автомобилей просел не столь радикально, но тоже ощутимо. За месяц украинские водители зарегистрировали 382 таких машин, что на 37 процентов меньше прошлогодних показателей. Интересно, что почти половина всех приобретенных китайских легковушек, а именно 44 процента, приходится на электромобили.

Лидеры рынка: берущие в салонах и на вторичке

Среди новых авто безоговорочным фаворитом стал кроссовер BYD Sea Lion 06, который разошелся тиражом в 115 экземпляров. Вторую строчку неожиданно занял пикап Great Wall Wingle 7 с показателем 66 проданных авто, а замыкает тройку лидеров премиальный электрокар Zeekr 7X, избравший 42 покупателя. Также в пятерку вошли Zeekr 8X и Chery Tiggo 4.

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На вторичном рынке ситуация несколько иная, ведь здесь первенство захватило Volkswagen ID.Unyx китайского производства с результатом 57 регистраций. Б/у BYD Sea Lion 06 нашел 23 новых владельцев, а модели BYD Tang L, BYD Song L и Zeekr 7X разошлись одинаковым тиражом по 19 автомобилей каждая.

Напомним, что общий тренд на электромобили из Китая держится благодаря адекватному прайсу и богатому оснащению. Однако нынешний обвал продаж ясно показывает, что украинский покупатель стал более требовательным и осторожным в своих расходах накануне зимы.