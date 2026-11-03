Обвал ринку на третину: які нові авто купували у жовтні

За даними асоціації Укравтопром, протягом минулого місяця вітчизняний автопарк поповнився на 4,9 тисячі нових легкових автомобілів. Якщо порівнювати з вереснем, маємо символічний приріст у 0,4%, проте на фоні минулорічних показників ринок просів одразу на 37%.

Абсолютним фаворитом серед українських водіїв залишається японська марка Toyota. Дилери цього бренду змогли передати клієнтам 693 нові машини, впевнено закріпивши за собою першу сходинку рейтингу.

Друге місце з результатом у 569 проданих авто посіла Skoda, яка традиційно приваблює покупців адекватним прайсом та надійністю. Замикає трійку лідерів німецький Volkswagen, чиї автомобілі обрали 470 українців.

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

Хто ще потрапив до десятки лідерів

До п'ятірки найпопулярніших марок також увійшли Renault з показником 296 реєстрацій та корейський Hyundai, який знайшов 227 нових власників. Цікаво, що китайський гігант BYD дихає їм у спину – 218 проданих електромобілів свідчать про стабільний інтерес до "зеленого" транспорту.

Нижню частину рейтингу розділили між собою Suzuki (201 авто), Mazda (189 штук) та преміальні німці. Зокрема, баварський бренд BMW розійшовся тиражем у 187 екземплярів, а Mercedes-Benz закрив десятку з показником 153 продані машини.

Головна сенсація місяця та загальні підсумки

Справжнім сюрпризом жовтневої статистики стала зміна лідера в особистому заліку моделей. Титул абсолютного бестселера місяця вперше здобув місткий кросовер Skoda Kodiaq, посунувши з п'єдесталу звичних фаворитів.

Загалом від початку року українці витратили гроші на 53,5 тисячі нових легковиків. Цей показник на 12% менший, ніж за аналогічний період минулого року, що цілком логічно відображає поточну економічну ситуацію та обережність покупців.