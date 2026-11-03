Обвал рынка на треть: какие новые авто покупали в октябре

По данным ассоциации Укравтопром, В течение прошлого месяца отечественный автопарк пополнился на 4,9 тысяч новых легковых автомобилей. Если сравнивать с сентябрем, есть символический прирост в 0,4%, однако на фоне прошлогодних показателей рынок просел сразу на 37%.

Абсолютным фаворитом среди украинских водителей остается японская марка Toyota. Дилеры этого бренда смогли передать клиентам 693 новых машин, уверенно закрепив за собой первую строчку рейтинга.

Второе место с результатом в 569 проданных авто заняла Skoda, традиционно привлекающая покупателей адекватным прайсом и надежностью. Замыкает тройку лидеров немецкий Volkswagen, чьи автомобили выбрали 470 украинцев.

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Кто еще попал в десятку лидеров

В пятерку самых популярных марок также вошли Renault с показателем 296 регистраций и корейский Hyundai, нашедший 227 новых владельцев. Интересно, что китайский гигант BYD дышит им в спину.– 218 проданных электромобилей свидетельствуют о стабильном интересе к "зеленому" транспорту.

Нижнюю часть рейтинга разделили между собой Suzuki (201 авто), Mazda (189 штук) и премиальные немцы. В частности, баварский бренд BMW разошелся тиражом в 187 экземпляров, а Mercedes-Benz закрыл десятку с показателем 153 проданных машин.

Главная сенсация луны и общие итоги

Настоящим сюрпризом октябрьской статистики стало изменение лидера в личном зачете моделей. Титул абсолютного бестселлера луны впервые получил вместительный кроссовер Skoda Kodiaq, сдвинув с пьедестала привычных фаворитов.

Всего с начала года украинцы потратили деньги на 53,5 тысяч новых легковых автомобилей. Этот показатель на 12% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, что вполне логично отражает текущую экономическую ситуацию и осторожность покупателей.