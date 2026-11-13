Очільник МВС закликає депутатів підняти штрафи для водіїв

Як повідомляє видання RBC Ukraine, відповідну заяву чиновник зробив під час виступу у Верховній Раді. За його словами, саме недотримання швидкісних лімітів залишається головною причиною аварій із загиблими та травмованими на наших дорогах.

"Я вкотре прошу вас не відкладати питання безпеки на дорогах", – наголосив Іван Вигівський. Міністр відверто назвав дивною ситуацію, коли фінансове покарання за небезпечну їзду дорівнює вартості кількох чашок кави.

Аргументуючи свою позицію, очільник МВС нагадав про серію резонансних смертельних ДТП, які нещодавно сталися в Києві, а також на Одещині та Миколаївщині. Слідство показало, що в більшості цих трагедій винуватці раніше вже неодноразово притягувалися до відповідальності за ігнорування ПДР.

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Втім статистика показує, що збільшення суми штрафів та збільшення кількості камер автофіксації та навіть автомобілі “фантоми” не є ефективним засобом для зменшення кількості смертей на дорогах. Наведений графік чітко це ілюструє.

Кількість загиблих у ДТП в Україні за роками (2017–2026 рр., людина)

Якими можуть стати нові штрафи

Варто нагадати, що у вересні парламент уже намагався змінити ситуацію, проте драконівський законопроєкт №15348 тоді провалився.

Якщо ініціативу все ж реанімують, прайс для автолюбителів зміниться кардинально. За перевищення ліміту на 20 км/год доведеться віддати 680 гривень, понад 40 км/год обійдеться у 2040 гривень, а за плюс 60 км/год випишуть 2720 гривень.

Найбільше вдарять по гаманцях тих, хто перевищує понад 80 км/год понад норму – тут штраф складе 3400 гривень. А от для водіїв, які зберуть п'ять і більше таких порушень протягом року, передбачено максимальний штраф у розмірі 17 000 гривень.

Мільйони боргів

Як ми повідомляли раніше, українські водії не поспішають оплачувати штрафи ПДР. За даними аналітиків, станом на жовтень 2026 року в Єдиному реєстрі боржників зависло понад два мільйони проваджень за порушення ПДР.

Цікаво, що абсолютним рекордсменом став автомобіліст, який примудрився зібрати 825 штрафів лише за поточний рік. Загалом за ним тягнеться шлейф із майже півтори тисячі неоплачених постанов, які досі висять у статусі активних.