Глава МВД призывает депутатов поднять штрафы для водителей

Как сообщает издание RBC Украина, соответствующее заявление чиновник сделал во время выступления в Верховной Раде. По его словам, несоблюдение скоростных лимитов остается главной причиной аварий с погибшими и травмированными на наших дорогах.

"Я еще раз прошу вас не откладывать вопросы безопасности на дорогах",– подчеркнул Иван Выговский. Министр откровенно назвал странной ситуацию, когда финансовое наказание за опасную езду равно стоимости нескольких чашек кофе.

Аргументируя свою позицию, глава МВД напомнил о серии резонансных смертельных ДТП, недавно произошедших в Киеве, а также в Одесской и Николаевской областях. Следствие показало, что в большинстве этих трагедий виновники ранее уже неоднократно привлекались к ответственности за игнорирование ПДД.

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Впрочем, статистика показывает, что увеличение суммы штрафов и увеличение количества камер автофиксации и даже автомобили“ фантомы” не является эффективным средством уменьшения количества смертей на дорогах. Приведенный график это иллюстрирует.

Число погибших в ДТП в Украине по годам (2017– 2026 гг., человек)

Какими могут стать новые штрафы

Следует напомнить, что в сентябре парламент уже пытался изменить ситуацию, однако драконовский законопроект №15348 тогда провалился.

Если инициативу все же реанимируют, прайс для автолюбителей изменится кардинально. За превышение лимита на 20 км/ч придется отдать 680 гривен, более 40 км/ч обойдется в 2040 гривен, а за плюс 60 км/ч выпишут 2720 гривен.

Больше всего ударят по кошелькам превышающих более 80 км/ч сверх нормы– здесь штраф составит 3400 гривен. А вот водителям, которые соберут пять и более таких нарушений в течение года, предусмотрен максимальный штраф в размере 17 000 гривен.

Миллионы долгов

Как мы сообщали ранее, украинские водители не спешат оплачивать штрафы ПДД. По данным аналитиков, по состоянию на октябрь 2026 года в Едином реестре должников зависло более двух миллионов производств за нарушение ПДД.

Интересно, что абсолютным рекордсменом стал умудрившийся автомобилист. собрать 825 штрафов только за текущий год. В общей сложности за ним тянется шлейф из почти полутора тысяч неоплаченных постановлений, которые до сих пор висят в статусе активных.