Офіцера Одеського ТЦК затримали на хабарі: замість готівки брав талони на солярку

Правоохоронці повідомили про підозру начальнику одного з відділів Одеського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки у вимаганні та одержанні неправомірної вигоди. Про це повідомили Спеціалізована прокуратура у сфері оборони Південного регіону та ГУНП в Одеській області.

За версією слідства, до представника підприємства критичної інфраструктури звернувся чоловік, який хотів офіційно працевлаштуватися, однак перебував у розшуку ТЦК. Під час консультації щодо сплати штрафу та подальшого оформлення працівника посадовець "військкомату", як стверджують правоохоронці, запропонував "вирішити питання" за винагороду.

Спочатку просив 1000 літрів

Слідчі стверджують, що спочатку військовослужбовець вимагав талони на 1000 літрів дизельного пального, але згодом зменшив свої вимоги до наполовину. Їхня вартість становить майже 45 тисяч гривень.

За ці талони він нібито обіцяв посприяти зі зняттям чоловіка з розшуку після сплати штрафу, не допустити його повторного внесення до бази розшуку та створити умови для працевлаштування й подальшого бронювання.

За даними поліції, у разі відмови надати неправомірну вигоду посадовець погрожував мобілізацією військовозобов'язаного.

Момент, коли затриманий досліджував структуру асфальтового покриття зблизька, не затягнувся у часі – повідомлення про підозру краще сприймається стоячи. Фото: прокуратура Одещини

Затримали після передачі талонів

Передачу талонів правоохоронці документували спільно зі співробітниками СБУ. За матеріалами справи, за вказівкою підозрюваного талони отримав його підлеглий, який, за даними слідства, не знав про злочинний задум керівника.

Після цього начальника відділу ТЦК затримали в порядку статті 208 КПК України, а талони на пальне вилучили як речові докази.

Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави у розмірі 599 тисяч гривень. Йому інкримінують ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України, санкція якої передбачає до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Досудове розслідування триває.