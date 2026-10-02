Офіційно представлено новий Hyundai Tucson: гібрид споживає до 5,6 літрів на 100 кілометрів

Новий Tucson розроблений відповідно до дизайнерської концепції Art of Steel, яка підкреслює геометричні форми, виразні колісні арки та масивні пропорції кузова. За задумом Hyundai, зовнішність автомобіля має поєднувати візуальну міцність із сучасними технологічними рішеннями.

У версії з подовженою колісною базою, що буде пропонуватися у США, довжина кросовера становить 4700 мм, ширина – 1905 мм, висота – 1685 мм. Порівняно з попередником автомобіль став довшим на 60 мм, ширшим на 40 мм і вищим на 20 мм. Колісна база збільшилася на 30 мм і тепер становить 2785 мм.

Передню частину оформлено з урахуванням вимог до захисту пішоходів, а збільшений кут відкривання дверей – із 73 до 83 градусів – має полегшити посадку та висадку. Для кузова передбачені нові кольори, зокрема Ranger Green Pearl, Kodiak Blue Pearl, Driftwood Gray Metallic і Red Rock Orange Pearl. Деякі з них мають ефект зміни відтінку залежно від освітлення.

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Нова світлотехніка з 25 600 світлодіодними пікселями

Передня частина Hyundai Tucson отримала світлову графіку H-Edge. Вона поєднує непряме центральне підсвічування з контурними елементами, візуально розширюючи передню частину автомобіля. Ззаду встановлені ліхтарі Prism Rear Lamps із тривимірною графікою. Їхній дизайн підкреслює об'єм кузова та створює складний світловий малюнок.

Для окремих комплектацій доступна система Micro Pixel Lighting, яка використовує 25 600 індивідуальних світлодіодних пікселів. Вона забезпечує точне формування світлового променя, функцію підсвічування напрямку руху під час дощу та динамічні привітальні й прощальні світлові сценарії. Світлодіодні фари та задні ліхтарі входять до стандартного оснащення, тоді як Micro Pixel Lighting пропонується як додаткова опція.

Просторіший салон і нові функції комфорту

Інтер'єр нового Tucson оформлений за принципом функціонального мінімалізму. Передня панель має дворівневу конструкцію: верхня горизонтальна частина формує основну візуальну лінію, а нижче розташована відкрита ніша для речей. Для зменшення відволікання водія Hyundai зберегла фізичні кнопки для часто використовуваних функцій кліматичної системи та аудіо. Перед кермом встановлений вузький 9,9-дюймовий дисплей, а селектор трансмісії перенесений на рульову колонку.

Залежно від комплектації мультимедійна система оснащується центральним дисплеєм діагоналлю 17 або 12,9 дюйма. Також доступні дві бездротові зарядки потужністю 15 Вт, тризонний клімат-контроль і система Multi-Air Mode, яка розподіляє повітря через основні, додаткові та нижні вентиляційні отвори, зменшуючи прямий потік на пасажирів.

Для передніх сидінь передбачена опційна система Ergo Motion із пневматичними елементами підтримки та масажем. Також доступні крісла Relaxation Comfort Seat, які можуть змінювати нахил одним натисканням кнопки під час стоянки. Окрема опція – металізоване скло з підігрівом. За даними Hyundai, воно здатне повністю розморозити поверхню за 15 хвилин, а влітку відхиляє до 60% сонячної енергії, допомагаючи зменшити нагрівання салону. Крім того, акустичне скління доступне не лише для передніх, а й для задніх дверей, що рідко зустрінеш в автомобілях цього сегменту.

Новий гібрид Hyundai Tucson витрачатиме від 5,6 л/100 км

Однією з ключових змін стала нова гібридна система Hyundai Next-generation Hybrid System. Для північноамериканського ринку виробник заявляє цільову економічність на рівні 5,6 л/100 кілометрів.

Гібридна установка має сумарну потужність 233 кінських сил для американської специфікації. Для корейського ринку потужність становитиме 245 "коней". Розгін до 97 км/год займає близько 8,5 секунди. Система E-Traction, доступна для гібридних версій, керує розподілом тяги під час проходження поворотів, допомагаючи зменшувати пробуксовування та підвищувати стабільність автомобіля.

Ще одна особливість – режим HEV Stay Mode. Він дозволяє використовувати кліматичну систему, опалення, аудіо та заряджання пристроїв із вимкненим двигуном, забезпечуючи комфорт під час зупинок. Для бензинових версій передбачені двигуни 1.6 T-GDI та 2.0 MPI. У північноамериканській специфікації 1,6-літровий турбодвигун розвиває 184 к.с. і працює з восьмиступеневою автоматичною коробкою передач. Залежно від ринку та модифікації також передбачені інші трансмісії.

PHEV проїжджатиме до 81 кілометра на електротязі

Hyundai Tucson Plug-in Hybrid поєднує 1,6-літровий турбований бензиновий двигун із гібридною системою, що має сумарну потужність 292 кінські сили. Акумулятор ємністю 17,1 кВт-год забезпечує заявлений електричний запас ходу до 81 кілометра. Для заряджання передбачений бортовий пристрій потужністю 7,2 кВт.

Усі силові установки нового Tucson отримали інтегрований електричний водяний насос. За задумом Hyundai, об'єднана система охолодження має зменшити масу компонентів і водночас забезпечити ефективне відведення тепла.

Pleos Connect і Gleo AI розширюють цифрові можливості

Новий Tucson став однією з моделей Hyundai з мультимедійною системою Pleos Connect, побудованою на Android Automotive OS. Інтерфейс підтримує керування жестами, зокрема переміщення елементів трьома пальцями, а також розширений повноекранний режим. Система інтегрує сторонні сервіси для розваг, роботи та ігор без необхідності дублювати екран смартфона.

Центральним елементом цифрової екосистеми є Gleo AI – голосовий ШІ-асистент, який розуміє природну мову та враховує контекст запитів. Наприклад, водій може попросити знайти туристичний маршрут із місцем для паркування в межах 30 хвилин їзди. Hyundai також передбачила оновлення програмного забезпечення через інтернет (OTA), завдяки яким функції автомобіля можуть розвиватися після його придбання.

Hyundai Tucson отримав нові системи безпеки

У конструкції кузова широко застосовується гаряче штампована високоміцна сталь. Посилені центральні стійки та багатоточкова система розподілу енергії удару мають підвищувати жорсткість кузова й захищати пасажирів у разі зіткнення.

Серед електронних систем безпеки – моніторинг стану водія In-Cabin Monitoring Unit, який відстежує рух очей і ознаки втоми. Системи Child Presence Detection і Rear Occupant Alert попереджають про можливу присутність дітей або тварин у салоні після зупинки автомобіля.

Також передбачені розпізнавання дорожніх знаків з обмеженнями швидкості, адаптивний круїз-контроль із навігаційними даними та функції допомоги під час руху автомагістралями й у міських умовах.

Tucson XRT PRO отримав кліренс 210 мм

Разом зі стандартною моделлю Hyundai показала Tucson XRT PRO, орієнтований на поїздки поза асфальтом. Версія має повний привід, позашляхові шини, захисні елементи кузова, буксирувальні гаки спереду та збільшений дорожній просвіт. Кліренс XRT PRO становить 210 мм – на 30 мм більше, ніж у стандартного Tucson.

Головною технологічною новинкою стала Smart Terrain Assist (STA) – перша система такого типу в автомобілях Hyundai. Вона аналізує умови зчеплення та пробуксовування коліс, оцінюючи складність ділянки за допомогою кольорової індикації: зеленої, помаранчевої або червоної. Система Target Speed Control дозволяє підтримувати задану швидкість від 2 до 25 км/год, автоматично керуючи прискоренням і гальмуванням на складному покритті.

Серед додаткових функцій – Memory Reversing Assist, яка записує рух автомобіля на швидкості до 30 км/год і допомагає повторити маршрут заднім ходом, а також Ground View Monitor для огляду простору перед автомобілем і під ним. Для буксирування передбачена система Trailer Reverse Assist, яка допомагає керувати автомобілем під час руху заднім ходом із причепом. У Північній Америці гібридний Tucson із повним приводом може буксирувати причіп масою до 1361 кілограм.

Hyundai Tucson виходить на глобальні ринки у 2027 році