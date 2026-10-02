Официально представлен новый Hyundai Tucson: гибрид потребляет до 5,6 литров на 100 километров

Новый Tucson разработан в соответствии с дизайнерской концепцией Art of Steel, подчеркивающей геометрические формы, выразительные колесные арки и массивные пропорции кузова. По замыслу Hyundai, Облик автомобиля должен сочетать визуальную прочность с современными технологическими решениями.

В версии с удлиненной колесной базой, которая будет предлагаться в США, длина кроссовера составляет 4700 мм, ширина – 1905 мм, высота – 1685 мм. По сравнению с предшественником автомобиль стал длиннее на 60 мм, шире на 40 мм и выше на 20 мм. Колесная база увеличилась на 30 мм и теперь составляет 2785 мм.

Передняя часть оформлена с учетом требований к защите пешеходов, а увеличенный угол открывания дверей – с 73 до 83 градусов – должно облегчить посадку и высадку. Для кузова предусмотрены новые цвета, в частности, Ranger Green Pearl, Kodiak Blue Pearl, Driftwood Gray Metallic и Red Rock Orange Pearl. Некоторые из них обладают эффектом изменения оттенка в зависимости от освещения.

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Новая светотехника с 25 600 светодиодными пикселями

Передняя часть Hyundai Tucson получила световую графику H-Edge. Она сочетает косвенную центральную подсветку с контурными элементами, визуально расширяя переднюю часть автомобиля. Позади установлены фонари Prism Rear Lamps с трехмерной графикой. Их дизайн подчеркивает объем кузова и создает сложный световой рисунок.

Для отдельных комплектаций доступна система Micro Pixel Lighting, использующая 25600 индивидуальных светодиодных пикселей. Она обеспечивает точное формирование светового луча, функцию подсветки направления движения во время дождя и динамические приветственные и прощальные световые сценарии. Светодиодные фары и задние фонари входят в стандартную оснастку, тогда как Micro Pixel Lighting предлагается как дополнительная опция.

Более просторный салон и новые функции комфорта

Интерьер нового Tucson оформлен по принципу функционального минимализма. Передняя панель имеет двухуровневую конструкцию: верхняя горизонтальная часть формирует основную визуальную линию, а ниже – открытая ниша для вещей. Для уменьшения отвлечения водителя Hyundai сохранила физические кнопки для часто используемых функций климатической системы и аудио. Перед рулем установлен узкий 9,9-дюймовый дисплей, а селектор трансмиссии перенесен на рулевую колонку.

В зависимости от комплектации, мультимедийная система оснащается центральным дисплеем диагональю 17 или 12,9 дюйма. Также доступны две беспроводные зарядки мощностью 15 Вт, трехзонный климат-контроль и система Multi-Air Mode, распределяющая воздух через основные, дополнительные и нижние вентиляционные отверстия, уменьшая прямой поток на пассажиров.

Для передних сидений предусмотрена опционная система Ergo Motion с пневматическими поддерживающими элементами и массажем. Также доступны кресла Relaxation Comfort Seat, которые могут изменять наклон одним нажатием кнопки во время стоянки. Отдельная опция– металлизированное стекло с подогревом. По данным Hyundai, оно способно полностью разморозить поверхность за 15 минут, а летом отклоняет до 60% солнечной энергии, помогая снизить нагрев салона. Кроме того, акустическое остекление доступно не только для передней, но и для задней двери, которую редко встретишь в автомобилях этого сегмента.

Новый гибрид Hyundai Tucson будет расходовать от 5,6 л/100 км.

Одним из ключевых изменений стала новая гибридная система Hyundai Next-Generation Hybrid System. Для североамериканского рынка производитель заявляет целевую экономичность на уровне 5,6 л/100 км.

Гибридная установка обладает суммарной мощностью 233 лошадиных сил для американской спецификации. Для корейского рынка мощность составит 245 "лошадей". Разгон до 97 км/ч занимает около 8,5 секунд. Система E-Traction, доступная для гибридных версий, управляет распределением тяги при прохождении поворотов, помогая уменьшать пробуксовку и повышать стабильность автомобиля.

Еще одна особенность – режим HEV Stay Mode. Он позволяет использовать климатическую систему, отопление, аудио и зарядку устройств с выключенным двигателем, обеспечивая комфорт во время остановок. Для бензиновых версий предусмотрены двигатели 1.6 T-GDI и 2.0 MPI. В североамериканской спецификации 1,6-литровый турбодвигатель развивает 184 л.с. и работает с восьмиступенчатой автоматической коробкой передач. В зависимости от рынка и модификации предусмотрены другие трансмиссии.

PHEV будет проезжать до 81 километра на электротяге

Hyundai Tucson Plug-in Hybrid объединяет 1,6-литровый турбированный бензиновый двигатель с гибридной системой, имеющий суммарную мощность 292 лошадиные силы. Аккумулятор емкостью 17,1 кВтч обеспечивает заявленный электрический запас хода до 81 километра. Для зарядки предусмотрено бортовое устройство мощностью 7,2 кВт.

Все силовые установки нового Tucson получили встроенный электрический водяной насос. По замыслу Hyundai, объединенная система охлаждения должна уменьшить массу компонентов и обеспечить эффективный отвод тепла.

Pleos Connect и Gleo AI расширяют цифровые возможности

Новый Tucson стал одной из моделей Hyundai с мультимедийной системой Pleos Connect, построенной на Android Automotive OS. Интерфейс поддерживает управление жестами, включая перемещение элементов тремя пальцами, а также расширенный полноэкранный режим. Система интегрирует посторонние услуги для развлечений, работы и игр без необходимости дублировать экран смартфона.

Центральным элементом цифровой экосистемы является Gleo AI – голосовой ШИ-ассистент, понимающий естественный язык и учитывающий контекст запросов. К примеру, водитель может попросить найти туристический маршрут с местом для парковки в пределах 30 минут езды. Hyundai также предусмотрела обновление программного обеспечения через Интернет (OTA), благодаря которым функции автомобиля могут развиваться после его приобретения.

Hyundai Tucson получил новые системы безопасности

В конструкции кузова широко применяется горячая штампованная высокопрочная сталь. Усиленные центральные стойки и многоточечная система распределения энергии удара должны повышать жесткость кузова и защищать пассажиров при столкновении.

Среди электронных систем безопасности – мониторинг состояния водителя In-Cabin Monitoring Unit, отслеживающего движение глаз и признаки усталости. Системы Child Presence Detection и Rear Occupant Alert предупреждают о возможном присутствии детей или животных в салоне после остановки автомобиля.

Также предусмотрены распознавание дорожных знаков с ограничениями скорости, адаптивный круиз-контроль с навигационными данными и функции помощи при движении по автомагистралям и в городских условиях.

Tucson XRT PRO получил клиренс 210 мм

Вместе со стандартной моделью Hyundai показала Tucson XRT PRO, ориентированный на поездки вне асфальта. Версия имеет полный привод, внедорожные шины, защитные элементы кузова, буксировочные крюки спереди и увеличенный дорожный просвет. Клиренс XRT PRO составляет 210 мм – на 30 мм больше, чем у стандартного Tucson.

Главной технологической новинкой стала Smart Terrain Assist (STA) – первая система такого типа в автомобилях Hyundai. Она анализирует условия сцепления и пробуксовки колес, оценивая сложность участка с помощью цветной индикации: зеленого, оранжевого или красного. Система Target Speed Control позволяет поддерживать заданную скорость от 2 до 25 км/ч, автоматически управляя ускорением и торможением на складном покрытии.

Среди дополнительных функций – Memory Reversing Assist, которая записывает движение автомобиля на скорости до 30 км/ч и помогает повторить маршрут задним ходом, а также Ground View Monitor для просмотра пространства перед автомобилем и под ним. Для буксировки предусмотрена система Trailer Reverse Assist, которая помогает управлять автомобилем при движении задним ходом с прицепом. В Северной Америке гибридный Tucson с полным приводом может буксировать прицеп массой до 1361 кг.

Hyundai Tucson выходит на глобальные рынки в 2027 году