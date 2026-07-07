Оновлений Hyundai Tucson помітили під час тестів пояд із поточною моделлю

Цікаво те, що представники компанії залишили прототип новинки на парковці безпосередньо поруч із поточною серійною моделлю, що дозволяє наочно оцінити зміну пропорцій та філософії дизайну. Очікується, що офіційний дебют п'ятимісного автомобіля відбудеться вже цієї осені, слідом за нещодавньою появою перших знімків його старшого брата – Santa Fe, пише Carscoops.

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Кардинальна зміна стилістики та екстер'єру

Попри щільний шар камуфляжу, очевидно, що кросовер п'ятого покоління продемонструє радикальний відхід від колишньої концепції. На зміну зухвалому, складному та надмірно химерному дизайну поточної версії прийде більш строгий, квадратний силует, який частково запозичує візуальні рішення у більших позашляховиків бренду.

Автомобіль стане дещо більшим у габаритах порівняно зі своїм попередником. Елементи фронтальної та бічної частин кузова зазнали таких змін:

Tucson отримав закруглений ніс із масивною і широкою решіткою радіатора. З боків від неї інтегровані розділені блоки оптики, а над ними розташовані витончені світлодіодні денні ходові вогні. Нижче встановлено стильний повітрозабірник із горизонтальними ламелями, що візуально розширюють кузов.

Лінія бокового скління та виштамповки на дверях стали більш пологими та обтічними. Дизайнери відмовилися від хаотичних гострих граней на користь чистіших поверхонь, доповнивши образ традиційними колісними арками та аеродинамічними колісними дисками.

Задня частина повністю перероблена. Ніша під автомобільний номерний знак перемістилася із дверей багажника на бампер. Ліхтарі отримали нову вертикальну архітектуру і візуально з'єднані між собою тонкою світлодіодною смугою підсвічування. Задній бампер отримав акуратні світловідбивачі та загалом менш авангардне оформлення.

Цифрова революція в інтер'єрі з системою Pleos Connect

Шпигунам також вдалося зробити кілька кадрів внутрішнього простору новинки, де очікується перехід на мінімалістичніший стиль та оздоблення матеріалами вищої якості. Передня панель Tucson отримає вузький цифровий щиток приладів та абсолютно нову інформаційно-розважальну систему Pleos Connect. Окрім цього, в салоні з'явиться абсолютно нове кермо та змінений блок фізичних перемикачів на центральній консолі.

Модернізація силових установок та гібридні технології