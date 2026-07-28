Отримання іменних номерів потребує повної перереєстрації авто

Отримання індивідуального номерного знака не завершується його виготовленням. Щоб користуватися ним законно, автовласник повинен звернутися до сервісного центру МВС, закріпити номер за транспортним засобом і замінити свідоцтво про реєстрацію.

Як узаконити іменний номер

У Головному сервісному центрі МВС нагадують, що встановити виготовлений індивідуальний номерний знак на автомобіль недостатньо. Відомості про нього мають бути внесені до Єдиного державного реєстру транспортних засобів, а також зазначені у новому свідоцтві про реєстрацію.

Під час замовлення індивідуального номерного знака варто враховувати, що код регіону на ньому відповідає місцю реєстрації транспортного засобу. Водночас пройти процедуру перереєстрації можна в будь-якому сервісному центрі МВС незалежно від місця проживання чи реєстрації автомобіля.

Після отримання комплекту номерних знаків власник має протягом 10 днів звернутися до сервісного центру МВС для внесення змін до реєстраційних документів.

Для оформлення необхідно надати:

паспорт громадянина України або ID-картку з витягом про місце проживання;

реєстраційний номер облікової картки платника податків;

чинне свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу;

комплект виготовлених індивідуальних номерних знаків.

Після завершення процедури адміністратор видає нове свідоцтво про реєстрацію, в якому буде зазначено інформацію про індивідуальний номерний знак.

Який штраф за незареєстровані номери

У сервісному центрі МВС наголошують, що експлуатація автомобіля з індивідуальними номерними знаками, які не внесені до реєстру та не відображені у свідоцтві про реєстрацію, вважається порушенням вимог законодавства. Тому після отримання ІНЗ не варто відкладати їх офіційне оформлення.

Штраф за порушення з автомобільними номерами в Україні складає 1190 гривень за статтею 121-3 КУпАП. Така сума загрожує за їзду без держномера, використання чужих чи підроблених знаків, а також за брудні чи перевернуті номери, якщо їх не видно з відстані 20 метрів.