Получение именных номеров требует полной перерегистрации авто

Получение индивидуального номерного знака завершается его изготовлением. Чтобы пользоваться им законно, автовладелец должен обратиться к сервисного центра МВД, закрепить номер за транспортным средством и заменить свидетельство о регистрации.

Как узаконить именный номер

В Главном сервисном центре МВД напоминают, что установить изготовленный индивидуальный номерной знак на автомобиль недостаточно. Сведения о нем должны быть внесены в Единый государственный реестр транспортных средств, а также указаны в новом свидетельстве о регистрации.

При заказе индивидуального номерного знака следует учитывать, что код региона соответствует месту регистрации транспортного средства. В то же время, пройти процедуру перерегистрации можно в любом сервисном центре МВД независимо от места жительства или регистрации автомобиля.

После получения комплекта номерных знаков владелец должен в течение 10 дней обратиться в сервисный центр МВД для внесения изменений в регистрационные документы.

Для оформления необходимо предоставить:

паспорт гражданина Украины или ID-карту с выпиской о месте жительства;

регистрационный номер учетной карты налогоплательщика;

действующее свидетельство о регистрации транспортного средства;

комплект изготовленных индивидуальных номерных знаков.

После завершения процедуры администратор выдает новое свидетельство о регистрации, в котором будет указана информация об индивидуальном номерном знаке.

Каков штраф за незарегистрированные номера

В сервисном центре МВД отмечают, что эксплуатация автомобиля с индивидуальными номерными знаками, которые не внесены в реестр и отражены в свидетельстве о регистрации, считается нарушением требований законодательства. Поэтому после получения ИНЗ не следует откладывать их официальное оформление.

Штраф за нарушение с автомобильными номерами в Украине составляет 1190 гривен по статье 121-3 КУоАП. Такая сумма грозит за езду без госномера, использование чужих или поддельных знаков, а также за грязные или перевернутые номера, если они не видны с расстояния 20 метров.