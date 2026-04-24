Паркування у Києві стане дорожчим: де ціна зросте вдвічі

З 27 квітня водіям у Києві доведеться платити за паркування за новими тарифами, повідомили у КМДА. Підвищення стосується всіх трьох зон: у центрі година коштуватиме 40 грн, у середній зоні — 30 грн, а у віддаленішій — 10 грн.

Як зміняться ціни

У першій зоні тариф зросте з 35 до 40 грн за годину. У другій зоні — з 25 до 30 грн. Найпомітніше подорожчання буде у третій зоні: замість 5 грн за годину водії платитимуть 10 грн.

Тобто у гривнях зміна однакова майже всюди, але у відсотках найбільший стрибок саме у третій зоні. Там паркування фактично подорожчає вдвічі.

Також в столиці оновили межі паркувальних зон. Тому перед оплатою варто перевіряти інформаційні знаки на місці, а не орієнтуватися лише на звичний маршрут чи попередню ціну.

Що буде з абонементами

Місячні абонементи у Києві вже існували, але тепер місто робить окремий акцент на підписці для фізичних осіб, які сплачують податки до бюджету столиці.

Для таких водіїв ціни становитимуть 299 грн за третю зону, 999 грн за другу зону та 1499 грн за всі зони Києва. Оформити підписку можна буде у застосунку “Київ Цифровий”.

Кому це вигідно

Погодинна оплата залишиться варіантом для тих, хто паркується рідко або ненадовго. Але для щоденних поїздок абонемент може бути помітно вигіднішим, особливо у першій та другій зонах.

Абонемент прив’язуватиметься до номера авто. Інспектор бачитиме оплату в системі, тому запускати паркування вручну щоразу не потрібно.

Як оплатити паркування у Києві

Оплата паркування у Києві здійснюється безготівково.