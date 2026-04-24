Парковка в Киеве станет дороже: где цена вырастет вдвое

В центре тариф повысится на 5 грн.
С 27 апреля водителям в Киеве придется платить за парковку по новым тарифам, сообщили в КГГА. Повышение касается всех трех зон: в центре час будет стоить 40 грн, в средней зоне - 30 грн, а в отдаленной - 10 грн.
Как изменятся цены
В первой зоне тариф вырастет с 35 до 40 грн за час. Во второй зоне - с 25 до 30 грн. Самое заметное подорожание будет в третьей зоне: вместо 5 грн в час водители будут платить 10 грн.
То есть в гривнах изменение одинаковое почти везде, но в процентах наибольший скачок именно в третьей зоне. Там парковка фактически подорожает вдвое.
Также в столице обновили границы парковочных зон. Поэтому перед оплатой следует проверять информационные знаки на месте, а не ориентироваться только на привычный маршрут или предыдущую цену.
Что будет с абонементами
Месячные абонементы в Киеве уже существовали, но теперь город делает отдельный акцент на подписке для физических лиц, которые платят налоги в бюджет столицы.
Для таких водителей цены составят 299 грн за третью зону, 999 грн за вторую зону и 1499 грн за все зоны Киева. Оформить подписку можно будет в приложении “Киев Цифровой”.
Кому это выгодно
Почасовая оплата останется вариантом для тех, кто паркуется редко или ненадолго. Но для ежедневных поездок абонемент может быть заметно выгоднее, особенно в первой и второй зонах.
Абонемент будет привязываться к номеру авто. Инспектор будет видеть оплату в системе, поэтому запускать парковку вручную каждый раз не нужно.
Как оплатить парковку в Киеве
Оплата парковки в Киеве осуществляется безналично.
- Самый удобный способ - через приложение “Киев Цифровой”: в нем нужно выбрать “Сервисы водителя”, перейти в “Почасовая парковка”, указать номер авто и выбрать площадку. Ее можно найти вручную или автоматически по геолокации. После этого надо нажать “Начать парковку”, а после выезда - завершить сессию.
- Также оплатить парковку можно через Portmone, iPay и EasyPay.
- Штрафы за парковку теперь видно в Дії.