Парковка в Киеве станет дороже: где цена вырастет вдвое

С 27 апреля водителям в Киеве придется платить за парковку по новым тарифам, сообщили в КГГА. Повышение касается всех трех зон: в центре час будет стоить 40 грн, в средней зоне - 30 грн, а в отдаленной - 10 грн.

Как изменятся цены

В первой зоне тариф вырастет с 35 до 40 грн за час. Во второй зоне - с 25 до 30 грн. Самое заметное подорожание будет в третьей зоне: вместо 5 грн в час водители будут платить 10 грн.

То есть в гривнах изменение одинаковое почти везде, но в процентах наибольший скачок именно в третьей зоне. Там парковка фактически подорожает вдвое.

Также в столице обновили границы парковочных зон. Поэтому перед оплатой следует проверять информационные знаки на месте, а не ориентироваться только на привычный маршрут или предыдущую цену.

Что будет с абонементами

Месячные абонементы в Киеве уже существовали, но теперь город делает отдельный акцент на подписке для физических лиц, которые платят налоги в бюджет столицы.

Для таких водителей цены составят 299 грн за третью зону, 999 грн за вторую зону и 1499 грн за все зоны Киева. Оформить подписку можно будет в приложении “Киев Цифровой”.

Кому это выгодно

Почасовая оплата останется вариантом для тех, кто паркуется редко или ненадолго. Но для ежедневных поездок абонемент может быть заметно выгоднее, особенно в первой и второй зонах.

Абонемент будет привязываться к номеру авто. Инспектор будет видеть оплату в системе, поэтому запускать парковку вручную каждый раз не нужно.

Как оплатить парковку в Киеве

Оплата парковки в Киеве осуществляется безналично.