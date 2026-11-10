Укр
Ру

Перша реєстрація авто: як і де пройти експертне дослідження

Процедура переоформлення вживаних автомобілів вимагає обов'язкового огляду фахівцями Експертної служби. Правильний алгоритм дій дозволяє водіям зекономити час та уникнути довгих черг під час візиту до сервісного центру.
Як пройти експертне дослідження авто: інструкція

Перша реєстрація авто

Євген Гудущан
logo10 листопада, 21:00
logo0
logo0 хв

Як повідомляє Головний сервісний центр МВС, процедура перевірки транспортного засобу залишається ключовим етапом для виявлення перебитих номерів кузова чи двигуна. Фахівці ретельно звіряють усі ідентифікаційні дані з документами, щоб захистити покупця від шахраїв.

Записатися на огляд можна заздалегідь через функціонал електронної черги. Це суттєво спрощує життя, адже ви приїжджаєте на конкретний час і не чекаєте годинами під кабінетами.

Пальне
Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на 

Ми постійно працюємо над тим, щоб зробити послуги максимально зручними для кожного водія,
– зазначають представники відомства.

Практичні поради для водіїв

Перед візитом обов'язково переконайтеся, що VIN-код вашої машини чистий і добре читається. Якщо номер пошкоджено корозією, експертам знадобиться більше часу на його дослідження, а в гіршому випадку авто можуть відправити на додаткову експертизу.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, як швидко переоформити машину через застосунок Дія без фізичного візиту до установ.

#Поради #Автомобілісту
Реклама