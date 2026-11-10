Перша реєстрація авто: як і де пройти експертне дослідження

Як повідомляє Головний сервісний центр МВС, процедура перевірки транспортного засобу залишається ключовим етапом для виявлення перебитих номерів кузова чи двигуна. Фахівці ретельно звіряють усі ідентифікаційні дані з документами, щоб захистити покупця від шахраїв.

Записатися на огляд можна заздалегідь через функціонал електронної черги. Це суттєво спрощує життя, адже ви приїжджаєте на конкретний час і не чекаєте годинами під кабінетами.

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Ми постійно працюємо над тим, щоб зробити послуги максимально зручними для кожного водія,

– зазначають представники відомства.

Практичні поради для водіїв

Перед візитом обов'язково переконайтеся, що VIN-код вашої машини чистий і добре читається. Якщо номер пошкоджено корозією, експертам знадобиться більше часу на його дослідження, а в гіршому випадку авто можуть відправити на додаткову експертизу.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, як швидко переоформити машину через застосунок Дія без фізичного візиту до установ.