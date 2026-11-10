Первая регистрация авто: как и где пройти экспертное исследование

Первая регистрация авто
Как сообщает Главный сервисный центр МВД, Процедура проверки транспортного средства остается ключевым этапом для обнаружения перебитых номеров кузова или двигателя. Специалисты тщательно сверяют все идентификационные данные с документами, чтобы защитить покупателя от мошенников.
Записаться на обзор можно заранее через функционал электронной очереди. Это существенно упрощает жизнь, ведь вы приезжаете на определенное время и не ждете часами под кабинетами.
Мы постоянно работаем над тем, чтобы сделать услуги максимально удобными для каждого водителя,
– отмечают представители ведомства.
Практические советы для водителей
Перед визитом обязательно убедитесь, что VIN-код вашей машины чист и хорошо читается. Если номер поврежден коррозией, экспертам понадобится больше времени на его исследование, а в худшем случае авто могут отправить на дополнительную экспертизу.
Напомним, ранее мы писали о том, как быстро переоформить машину через приложение Действие без физического визита в учреждения.