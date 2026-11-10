Первая регистрация авто: как и где пройти экспертное исследование

Как сообщает Главный сервисный центр МВД, Процедура проверки транспортного средства остается ключевым этапом для обнаружения перебитых номеров кузова или двигателя. Специалисты тщательно сверяют все идентификационные данные с документами, чтобы защитить покупателя от мошенников.

Записаться на обзор можно заранее через функционал электронной очереди. Это существенно упрощает жизнь, ведь вы приезжаете на определенное время и не ждете часами под кабинетами.

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Мы постоянно работаем над тем, чтобы сделать услуги максимально удобными для каждого водителя,

– отмечают представители ведомства.

Практические советы для водителей

Перед визитом обязательно убедитесь, что VIN-код вашей машины чист и хорошо читается. Если номер поврежден коррозией, экспертам понадобится больше времени на его исследование, а в худшем случае авто могут отправить на дополнительную экспертизу.

Напомним, ранее мы писали о том, как быстро переоформить машину через приложение Действие без физического визита в учреждения.