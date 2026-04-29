Перші хвилини практичного іспиту на "права": як правильно поводитись у авто

Перед початком практичного іспиту в сервісних центрах МВС важливі не лише навички водіння, а й базова підготовка в салоні. Саме ці перші дії формують контроль над автомобілем і допомагають уникнути елементарних помилок.

Читайте також: Яке авто обрати для складання практичного іспиту

Що зробити ще до початку руху

Перші хвилини в автомобілі — це не формальність, а частина безпечного керування:

прибрати зайві речі, які заважають рухам

перевести телефон у беззвучний режим

переконатися, що нічого не відволікає

Це дозволяє зосередитися виключно на іспиті.

Ключові налаштування автомобіля

Якщо ви сідаєте за незнайоме авто, адаптація — обов’язкова:

перевірити, чи щільно зачинені двері

відрегулювати сидіння (щоб легко діставати до педалей і керма)

налаштувати дзеркала для мінімізації «сліпих зон»

ознайомитися з органами керування

за потреби уточнити нюанси в екзаменатора

Це критично впливає на швидкість реакції та контроль над ситуацією.

Безпека — передусім

Перед стартом потрібно:

пристебнути пасок безпеки

зайняти комфортне положення

переконатися, що тіло не напружене

Без цього навіть хороші навички можуть “просісти” під час іспиту.

Психологічний момент

Після виконання всіх дій важливо:

спокійно повідомити екзаменатора про готовність

зберігати концентрацію до кінця маршруту

Навіть якщо здається, що все вже пройшло добре, оцінювання триває до останньої секунди. Більше трьох типових помилок — і іспит не складено.

Чому так складно скласти іспит

Правильна підготовка перед початком руху — це основа успішного складання іспиту. Вона дозволяє уникнути базових помилок і повністю зосередитися на керуванні.

За офіційною статистикою ГСЦ МВС близько 80% кандидатів у водії провалюють практичний іспит. Це створює підґрунтя для корупції: попит на послуги «бігунків» та різноманітні шахрайські схеми.