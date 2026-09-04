Перший електромобіль Bentley стане найшвидшим автомобілем бренду

Як повідомляє видання InsideEVs, британський виробник з Крю офіційно розсекретив перші деталі про свій дебютний електромобіль, який отримав назву Бентлі Торкал. Офіційна прем'єра цього розкішного кросовера запланована вже на 23 вересня цього року, і на його плечі лягає колосальна відповідальність за майбутнє всієї марки.

Що означає назва Торкал?

Цікаво, що сама назва моделі має глибоке коріння. За даними Bentley Media, ім'я Торкал походить від унікального природного заповідника Ель-Торкаль в іспанській Андалусії, який славиться своїми химерними вапняковими скелями. Крім того, етимологічно це слово пов'язане з латинським "torquere", що означає крутити, і є коренем слова "torque" (крутний момент), недвозначно натякаючи на шалену тягу нового електрокара.

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Якими будуть характеристики електрокара?

Виробник заявляє, що Торкал стане найпотужнішим та найшвидшим автомобілем за всю історію бренду. Він перевершить навіть 771-сильний гібридний Continental GT Speed, який розмінює першу сотню за 3,1 секунди. Проте, як зазначив директор продуктової лінійки Торкал Мартін Пейдж у розмові з журналістами, компанія свідомо уникає гонки за цифрами заради самих цифр. "У нас не буде моделі на 1000 кінських сил", - підкреслив він, акцентуючи на тому, що головним пріоритетом залишається інженерна стриманість, плавність ходу та акустичний комфорт.

Технічна база новинки побудована на 800-вольтній архітектурі PPE (Premium Platform Electric). Як з'ясували журналісти Autocar, силова установка є справжнім гібридом найкращих рішень концерну Volkswagen. Задній електродвигун запозичили у Porsche Cayenne Electric, а передній мотор дістався від Audi Q6 e-tron. Офіційно підтверджено, що сумарна потужність перевищить 850 кінських сил, а крутний момент перевалить за позначку в 1000 Нм. Очікується, що розгін до 96 км/год займатиме менше ніж 3 секунди, і це при вазі близько 2700 кілограмів.

Живитиме цю систему масивна батарея ємністю 113 кВт-год, з яких для використання доступно 108 кВт-год. Завдяки підтримці надшвидкої зарядки рекордною потужністю до 400 кВт, про яку пише WardsAuto, власники зможуть поповнити запас ходу на 160 кілометрів усього за 7 хвилин. Зарядка від 10% до 80% триватиме менше ніж 20 хвилин, а загальний запас ходу на одному заряді за циклом WLTP становитиме понад 595 кілометрів.

Що відомо про дизайн і салон?

Якщо порівнювати шпигунські фото закамуфльованих прототипів Торкал із новим електричним Cayenne, стає помітно, що форма їхнього скління, двері та бічні вікна виглядають практично ідентично. Втім, британські інженери змінили звиси кузова, зробивши ніс коротшим, а корму довшою, щоб надати кросоверу фірмового, більш традиційного силуету Bentley. За інформацією Automotive Rhythms, новинка буде коротшою та нижчою за паливний Bentayga, позиціонуючись як спортивний міський SUV саме для водія. Відповідно, і прайс на нього очікується дещо нижчим, ніж на флагманський позашляховик, щоб привабити нову, молодшу аудиторію.

Найбільше суперечок серед консервативних клієнтів може викликати салон. На догоду тотальній цифровізації британці відмовилися від своїх фірмових фізичних дефлекторів вентиляції типу "organ stop", перевівши керування потоком повітря на мультимедійний екран. Також зник знаменитий поворотний дисплей на центральній консолі. Натомість з'явилася інтелектуальна система Curation Engine, яка, за даними Forbes, працює на основі сенсорної нейробіології та автоматично підлаштовує мікроклімат, освітлення і звук під настрій пасажирів та обраний режим водіння.

Незважаючи на відмову від деяких традицій, рівень розкоші залишається безкомпромісним. Усі чотири двері отримали електропривод і зачиняються автоматично, щойно водій чи пасажир пристібає ремінь безпеки, про що зазначає Jalopnik. В оздобленні використовуються найтонша шкіра, шпон із залишків горіхового дерева та переробленого паперу, а також 100-відсоткова мериносова вовна від легендарної текстильної мануфактури Fox Brothers. Графіку дисплеїв, що імітує огранювання кришталю, розробляли разом із відомим виробником Cumbria Crystal. А замість штучного гудіння електромоторів аудіосистема Bentley Dynamic Symphony генерує звук, записаний справжнім симфонічним оркестром, причому тональність змінюється динамічно залежно від навантаження на двигуни.

Чому запуск моделі такий важливий для Bentley?

Запуск цієї моделі є критично важливим кроком для компанії в нинішніх бізнес-реаліях. Спочатку марка планувала повністю перейти на електротягу до 2030 року, але через глобальне падіння попиту на такі авто стратегію довелося суттєво скоригувати, відмовившись від фіксованих дедлайнів. Тепер Торкал залишиться єдиним чистим електромобілем у лінійці бренду аж до кінця десятиліття. Збиратимуть новинку на історичному заводі Bentley Motors у місті Крю, де автомобілі бренду випускають з 1946 року, і який зараз активно модернізують під концепцію екологічного виробництва "Dream Factory".