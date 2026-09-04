Первый электромобиль Bentley станет самым быстрым автомобилем бренда

Как сообщает издание InsideEVs, британский производитель из Крю официально рассекретил первые детали о своем дебютном электромобиле, который получил название Бентли Торкал. Официальная премьера этого роскошного кроссовера запланирована уже на 23 сентября этого года и на его плечи ложится колоссальная ответственность за будущее всей марки.

Что означает название Торкал?

Интересно, что само название модели имеет глубокие корни. По данным Bentley Media, имя Торкал происходит от уникального природного заповедника Эль-Торкаль в испанской Андалусии, славящегося своими причудливыми известняковыми скалами. Кроме того, этимологически это слово связано с латинским "torquere", что означает крутить, и является корнем слова "torque" (крутящий момент), недвусмысленно намекая на бешеную тягу нового электрокара.

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Какими будут характеристики электрокара?

Производитель заявляет, что Торкал станет самым мощным и быстрым автомобилем за всю историю бренда. Он превзойдет даже 771-сильный гибридный Continental GT Speed, разменивающий первую сотню за 3,1 секунды. Однако, как отметил директор продуктовой линейки Торкал Мартин Пейдж в разговоре с журналистами, компания сознательно избегает гонки по цифрам ради самих цифр. "У нас не будет модели на 1000 лошадиных сил", - подчеркнул он, акцентируя на том, что главным приоритетом остается инженерное воздержание, плавность хода и акустический комфорт.

Техническая база новинки построена на 800-вольтной архитектуре PPE (Premium Platform Electric). Как выяснили журналисты Autocar, силовая установка является подлинным гибридом лучших решений концерна Volkswagen. Задний электродвигатель заимствовал у Porsche Cayenne Electric, а передний мотор достался от Audi Q6 e-tron. Официально подтверждено, что суммарная мощность превысит 850 лошадиных сил, а крутящий момент перевалит за отметку в 1000 Нм. Ожидается, что разгон до 96 км/ч будет занимать менее 3 секунд, и это при весе около 2700 килограммов.

Будет питать эту систему массивная батарея емкостью 113 кВт-ч, из которых для использования доступно 108 кВт-ч. Благодаря поддержке сверхбыстрой зарядки рекордной мощностью до 400 кВт, о которой пишет WardsAuto, владельцы смогут пополнить запас хода на 160 километров всего за 7 минут. Зарядка от 10% до 80% будет длиться менее 20 минут, а общий запас хода на одном заряде по циклу WLTP составит более 595 километров.

Что известно о дизайне и салоне?

Если сравнивать шпионские фото закамуфлированных прототипов Торкал с новым электрическим Cayenne, становится заметно, что форма их остекления, двери и боковые окна выглядят практически идентично. Впрочем, британские инженеры сменили свесы кузова, сделав нос короче, а корма длиннее, чтобы придать кроссоверу фирменный, более традиционный силуэт Bentley. По информации Automotive Rhythms, новинка будет короче и ниже топливного Bentayga, позиционируясь как спортивный городской SUV именно для водителя. Соответственно, и прайс его ожидается несколько ниже, чем на флагманский внедорожник, чтобы привлечь новую, младшую аудиторию.

Больше споров среди консервативных клиентов может вызвать салон. В угоду тотальной цифровизации британцы отказались от своих фирменных физических дефлекторов вентиляции типа "organ stop", переведя управление потоком воздуха на мультимедийный экран. Также пропал знаменитый поворотный дисплей на центральной консоли. Вместо этого появилась интеллектуальная система Curation Engine, которая, по данным Forbes, работает на основе сенсорной нейробиологии и автоматически подстраивает микроклимат, освещение и звук под настроение пассажиров и выбранный режим вождения.

Несмотря на отказ от некоторых традиций, уровень роскоши остается бескомпромиссным. Все четыре двери получили электропривод и закрываются автоматически, как только водитель или пассажир пристегивает ремень безопасности, о чем отмечает Jalopnik. В отделке используются тончайшая кожа, шпон из остатков орехового дерева и переработанной бумаги, а также 100-процентная мериносовая шерсть от легендарной текстильной мануфактуры Fox Brothers. Графику дисплеев, имитирующую огранку хрусталя, разрабатывали вместе с известным производителем. Cumbria Crystal. А вместо искусственного жужжания электромоторов аудиосистема Bentley Dynamic Symphony генерирует звук, записанный настоящим симфоническим оркестром, причем тональность меняется динамически в зависимости от нагрузки на двигатели.

Почему запуск модели так важен для Bentley?

Запуск этой модели является важным шагом для компании в нынешних бизнес-реалиях. Сначала марка планировалась полностью перейти на электротягу к 2030 году, но из-за глобального падения спроса на такие авто стратегию пришлось существенно скорректировать, отказавшись от фиксированных дедлайнов. Теперь Торкал останется единственным чистым электромобилем в линейке бренда до конца десятилетия. Будут собирать новинку на историческом заводе Bentley Motors в городе Крю, где автомобили бренда выпускают с 1946 года, и сейчас активно модернизируются под концепцию экологического производства "Dream Factory".